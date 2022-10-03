原标题：中国跑出创新型国家加速度

本报特约评论员

立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，我们比任何时候都更加需要创新这个第一动力，更加需要把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。只有面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，走适合国情的创新之路，持续增强国家创新能力，才能以高水平科技自立自强来全面塑造发展新优势。

日前，世界知识产权组织发布的《2022年全球创新指数》显示，2022年中国在创新领域的全球排名上升至第11名。从2020年的第14名，到2021年的第12名，再到2022年的第11名，近年来持续稳步提升的全球创新指数排名，彰显了中国的创新实力、创新能力、创新活力和创新潜力。

基于81项细分指标，对全球132个经济体进行综合评价排名，世界知识产权组织发布的全球创新指数，被视为衡量创新表现的重要参考。从整体看，2022年中国的全球创新指数排名位居36个中高收入经济体之首。从分项指标看，中国在国内市场规模、本国人专利申请量、劳动力产值增长等9项指标上排名全球第一，在国内产业多元化、产业集群发展情况等指标上名列前茅。从2013年起，中国全球创新指数排名连续10年保持上升态势。屡创新高的创新指数，见证了中国迈入创新型国家的坚实步伐。

创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭源泉,也是中华民族最鲜明的民族禀赋。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把创新作为引领发展的第一动力，摆在党和国家发展全局的核心位置，立足中国特色，着眼全球发展大势，把握阶段性特征，对新时代科技创新谋篇布局，一批引领性、原创性和标志性的重大科技成果竞相涌现。

“天问”探火星、“嫦娥”登月球、“神十三”和“天和”核心舱成功对接、“深海勇士号”“奋斗者号”“海斗一号”等研制成功……自主研发大量先进技术装备和系统进入实用，成为推进产业快速升级的“利器”。超级计算、高速铁路、智能电网、第四代核电、特高压输电技术，都进入了世界先进行列。我国科技事业发生了历史性、整体性、格局性变化，创新能力持续提升，科技创新成为支撑引领经济高质量发展和民生改善名副其实的第一动力。

习近平总书记强调：“我们必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入实施创新驱动发展战略，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展，不断提升我国发展独立性、自主性、安全性，催生更多新技术新产业，开辟经济发展的新领域新赛道，形成国际竞争新优势。”当前，全球新一轮科技革命孕育兴起，正在深刻影响世界发展格局，深刻改变人类生产生活方式，科技创新成为国际战略博弈的主要战场，围绕科技制高点的竞争空前激烈。

在激烈的国际竞争面前，在单边主义、保护主义上升的大背景下，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，我们比任何时候都更加需要创新这个第一动力，更加需要把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。只有面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，走适合国情的创新之路，持续增强国家创新能力，才能以高水平科技自立自强来全面塑造发展新优势。

抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。当前，世界百年未有之大变局加速演进，应变局、育新机、开新局，需要充分发挥科技创新的支撑引领作用；实现高质量发展，需要科技自立自强提供越来越强的战略支撑能力。回望过往，走中国特色自主创新道路，我们取得了以“两弹一星”、载人航天为标志的一批重大科技成果，科技实力和综合国力不断提升。放眼神州大地，“中国芯”“智能造”“未来车”“数据港”等硬核技术加快发展，科技创新按下了“快进键”，中国正向着世界科技强国的宏伟目标大步迈进。

站在新的历史起点阔步向前，持续深入实施创新驱动发展战略，坚定不移走中国特色自主创新道路，大力建设创新型国家和科技强国，我国完全有基础、有底气、有信心、有能力实现高水平科技自立自强。

(责编：杨曦、杨迪)

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