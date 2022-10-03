人民网北京10月3日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，10月3日，全国公路预计发送旅客2750万人次，环比下降3.6%，比2021年同期下降34.4%，比2020年同期下降42.3%。水路预计发送旅客75万人次，环比增长6.6%，比2021年同期下降27.4%，比2020年同期下降35.8%。

国庆假期期间，为确保交通运输市场秩序规范有序，保障群众平安便捷出行，山东省滨州市交通运输综合执法支队的执法队员们坚守在一线岗位，全力以赴做好国庆假期执法服务保障工作，用自己特殊的方式为祖国华诞献上最美好的祝福。

(责编：杨曦、吕骞)

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