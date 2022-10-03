2022年10月1日，新中国成立73周年。再过十多天我们就将迎来党的二十大。在迎接二十大的这一年，在过去这十年，我们书写了怎样的“中国故事”？首先，我们要仰望苍穹。因为就在今年，我们要在太空完成中国人自己的空间站——天宫的建造。我们的《中国故事》就从“空间站造梦”说起。

中国空间站永远值得期待。此刻，由天和核心舱、问天实验舱、神舟十四号、天舟四号组成的空间站组合体，正翱翔在距离地球400公里的太空。而就在这个十月，梦天实验舱将加入它们，中国空间站建设将迎来圆梦时刻。能够在今年圆梦，这和过去十年中国航天自我超越和跨越的速度是分不开的。我们来看两个数据：太空交会对接从44个小时缩短到7个小时，而航天员驻留的时间则从13天增加到了180天。现在，我们翘首以盼的梦天实验舱以及执行发射任务的长征五号B遥四运载火箭都已抵达海南文昌航天发射场。随着发射临近，发射场边的一座小镇也将再度热闹起来。

海南文昌航天发射场是中国新一代运载火箭的母港，2009年就在这个龙楼镇开工建设。2016年6月25日，随着长征七号运载火箭在这里腾空而起，龙楼，这座以往在地图上拿着放大镜都找不到的地方一朝扬名。那一天，这个总人口只有2万多人的小镇涌入了10万游客。从此，龙楼镇有了一个响当当的金字招牌——航天小镇。龙楼镇三面环海，龙楼人世世代代以打渔、种地为生，那一次次航天发射给龙楼镇和龙楼人筑起一个怎样的梦呢?

海南文昌龙楼镇民宿老板娘 祝影：我们之前一直在深圳，然后了解到航天发射场落户到文昌之后，家乡的人也跟我们反馈说是天翻地覆的一个变化，我们就决定回来创业。最直观的当然是银行卡的数字在往上涨，每一年我们的营业数据也是一直在稳步上升。如果是说营业收入的话，大概是100多万（元），越来越有那种幸福感。

海南文昌龙楼镇海边村村干部 符传弟：（以前）经济收入都是打渔为主的，年收入的话达不到7000（元）左右一个人，现在人均就是七八万（元）左右。有了客流量，我们村就招来了投资民宿，然后在我们村上又重新（修建）起来了农家乐、海鲜坊等。

航天让祝影这样的龙楼人实现了回乡创业梦。航天给龙楼镇带出了一个又一个小康村。当然，航天带动和辐射的绝不仅是近水楼台的龙楼镇和龙楼人。每次火箭发射，都有一批追火箭的年轻人来到龙楼，用手中的镜头追火箭，他们是越来越专业。

航天爱好者 刘清俊：这一次问天实验舱大概是从这边的长五发射塔架起飞之后，很快就会往这边飞，在火箭大概飞到我们头顶上的时候，就能看到火箭会拉出很长一道尾迹云，非常非常壮观。

用镜头追火箭还不是最牛的。有人能追到更远的。是什么呢？先来看看他的作品。

天文摄影师 刘博洋：以往有很多天文爱好者去拍中国空间站，他们都是用一个广角的相机，等待中国空间站过境的时刻，他们就拍摄一个小光点，但是这样拍是拍不到任何细节的。（我）用的是一台十一英寸口径的折反射式望远镜，（比相机拍）要清晰非常多。

这位拍摄中国空间站的人叫刘博洋。在社交媒体上，他自称为“天文八卦学家”，其实他是一位“90后”的天体物理学博士，也是天文、火箭的摄影师。他拍的这段影像让网友们热血沸腾，因为这是第一次从地面上拍摄到的中国空间站高清影像，而且是咱们中国人自己拍到的。在这之前，一些国外的天文爱好者用他们的“土办法”拍出了国际空间站的精细影像，国内却几乎没有人能做到。为了拍摄空间站，起初，刘博洋也寄希望于国外的一些跟拍软件，但是都失败了。

天文摄影师 刘博洋：放弃了用别人软件的幻想，开始自己开发，把这个空白给它填上，那应该还是挺有意义的。5天的时间我就开发出了这个软件的原形，再用大概十二天的时间就第一次拍到了国际空间站，然后又用了大概两周时间等待中国空间站有过境的机会。

今年4月19日凌晨，中国空间站过境河北山东一线，刘博洋终于如愿以偿。这样一段影像也为4月24日第七个中国航天日送上一份特别的礼物。几个月来，中国空间站在不断成长。从5月份以来，中国空间站接连迎来了天舟四号、神舟十四号和问天实验舱。空间站建设过程中的每一次变化，都可能成为独一无二的瞬间，而刘博洋也用镜头记录了下来。

天文摄影师 刘博洋：从四月份到现在，中国空间站的每一个阶段、每一种构型，我都有拍到，目前为止一个不落，两个大的实验舱上来前后，整个空间站就快速地由小变大。

9月20日凌晨，中国空间站再次过境北京，刘博洋又一次带着自己的大口径望远镜出门了，这已经是他今年第37次拍摄中国空间站了。尽管之前有一半都以失败告终，但丝毫没有影响他拍摄的热情。

天文摄影师 刘博洋：现在有几个小目标，一个是希望有机会能拍到我们航天员在舱外活动的画面，还有一个小目标就是梦天实验舱在跟整个空间站组合体对接的过程。要想抓住它的那种最具历史意义的时刻，也就是非今年莫属，这个过程我觉得是非常值得记录的。

“中国空间站，永远值得期待。”怎么理解航天员刘洋的这句话？我的理解，值得期待的不仅是空间站圆了中国航天人的梦，更是空间站点亮了中国人的航天梦。想亲手记录空间站成长是刘博洋被点燃的梦。2013年，神舟十号第一次太空授课也点亮了一群听课孩子的航天梦。他们正努力让梦想成真。

这个能听到太空声音的八音盒，出自清华大学的一群学生之手。他们来自不同的专业，有学航空航天的，也有学美术、学建筑的。这个太空八音盒可以将收集的外太空波形数据转化成声音，实现“天地共鸣”。

他们对航天的热爱来源于一个共同的经历，就是九年前的“太空第一课”。当时还是初中生的这些创作团队的同学们，在天南海北共同种下这颗“太空梦”的种子。

清华大学美术学院学生 奚子琛：“太空第一课”印象非常深刻的是在太空中同样的一个质量的物体，能做出比地面更加丰富的运动状态，这也是让我对整个广袤的宇宙进一步探索埋下了一个有兴趣的种子。

清华大学美术学院学生 扬大卫：我觉得航空航天是一个非常酷的事情，在设计过程当中会间接地使用与航空航天相关的一些元素，我们的工作现在面向一些青少年，去激励更多的人在未来太空探索。

今年4月，他们的太空八音盒已经在南京展出，未来还将去往更多的地方，这不也是一种梦想的传递吗？从2013年6月，神舟十号飞行乘组第一次太空授课，到去年12月，中国空间站第一次授课，太空课堂受到越来越多的人关注。今年3月，中国空间站第二次授课，仅微博相关话题阅读量就超过10亿次，被网友称为“科普太空版，直播天花板”。

航天是高投入的事业，同样也是高产出。在无数孩子心中点亮航天和科学的梦想，恐怕没有比这个更高的产出了。我们来看看这位9岁男孩的航天梦是如何点亮和生长的。

小学三年级学生 严弘森：我叫严弘森，今年9岁了，我想造一枚火箭。我第一次就是去看了一次火箭发射，才喜欢航天的。

这位梦想造火箭的男孩叫严弘森，今年开学刚刚上小学三年级。他的航天梦起源于四岁时跟爸爸一起在酒泉看过的一次火箭发射。从此，探索航天知识成为他的日常。前不久，小弘森刚刚发射了他自制的火箭模型。而在今年7月，他因为给一家天文馆的火箭演示视频纠错，还收到国家国防科技工业局的“官方点赞”。

航天知识或许有些深奥，但航天应用我们却触手可及。还记得北京冬奥会开幕式上的五环展示吗？长19米、高8.75米，厚度仅有35厘米的奥运五环，从“冰立方”中破冰而出，升降精度控制在毫米级，实现这些使用的就是航天技术系统。而太空中的真空、辐射、微重力环境，对材料提纯、金属冶炼、制药育种等科学研究更是极其难得的实验条件。所以，我们很多对美好生活的梦想，都是航天帮我们实现的。

十年间，中国航天独立自主完成了中国空间站从设计、制造到测试的全过程；探月工程实现“绕落回”三步走战略；我国首次火星探测通过一次任务完成火星“绕落巡”三大目标，这在人类航天史上也是第一次。

今年是中国载人航天30周年，而年内要建成的中国空间站将是中国人航天梦的又一个高光时刻。这一年我们记住了很多航天人。认定方向、坚定创新是这些航天人的共同信仰。我们还记住了很多吃航天饭的人，做航天梦的人。他们不是严格意义上的航天人，但他们的日子因为航天越过越红火，他们的梦想被航天点亮。不止是他们，为了追上中国空间站的脚步，很多相关产业都被倒逼着实现了跨越发展。所以，今天的中国空间站，不光是属于实验室里的科学家、工程师、大工匠的事业，还是一个能够点燃更多人逐梦星辰大海热情、给更多人带来美好生活的大产业。空间站造梦，让中国人的航天梦越飞越高。神舟十四号飞行乘组指令长陈冬在出发前说：“中国的太空家园将在我们手中建成，我们是多么的幸运，更是多么的幸福。”陈冬所说的我们，一定包括你我这样的时代见证者，这是我们共同的幸运和幸福。

(责编：宋心蕊、牛镛)

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