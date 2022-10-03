王绍绍、实习生尹柳玉

秦楚大地上、青山绿水间，传来阵阵机器轰鸣。国庆期间，西安至十堰高铁（以下简称“西十高铁”）郧西县境内建设现场，仍是一派热火朝天的景象，高铁建设者正紧张有序地开展施工工作。自西十高铁湖北段正式开工以来，郧西县境内有数千名高铁建设者日夜奋战在建设一线。

西十高铁郧西县境内建设现场。受访者供图

在隧道施工现场，中铁十二局西十铁路3标三分部总工程师陈慧锦，正与工友们认真讨论施工方案。从事高铁建设20年来，西十高铁是陈慧锦参与建设的第四条铁路。

陈慧锦介绍，其所在标段主要承建隧道与桥梁的施工工作，其中，秦楚隧道与园岭隧道将穿越秦岭山脉，是建设过程中的重难点。秦楚隧道为Ⅰ级高风险隧道，穿越断层、断裂带、岩溶发育段落等不良地质段落，地质条件复杂；园岭隧道则为全线最长隧道，全长13117米，属工期重点控制性工程。

“隧道施工难度大、安全风险高，我们在建设过程中面临着艰巨挑战。”陈慧锦表示，为攻克建设难关，加快施工进度，秦楚隧道内共设置2个辅助坑道辅助正洞施工，并做好应急预案和应急处理措施，确保施工安全。

面对挑战，逢山凿路、遇水架桥，陈慧锦又以六官坪隧道为例，描述了一次难忘的建设经历。“六官坪隧道洞口处山体陡峭，下方为地方主要灌溉渠道，便道修建难度极大。历时30天，我们最终克服艰险，修建了横跨天河、凿山而上的施工便道，为隧道顺利建设创造了条件。”陈慧锦回忆道。

与此同时，在高铁建设一线，轮班作业、节假无休已成为常态。陈慧锦说：“国庆期间，建设任务仍较为紧张，3标段共有2000余人坚守在施工第一线。全体参建人员铆足干劲，计划‘大干一场’，确保既定目标按期完成。”

陈慧锦（右三）与工友讨论施工方案。受访者供图

来到福银高速公路旁，同样坚守在西十高铁建设一线的，还有中铁隧道局路桥公司的建设者们。“今年国庆期间，我们标段大概有400人坚守在工地。”中铁隧道局路桥公司西十高铁2标三分部设备部长刘成说。

刘成所处的建设现场毗邻福银高速公路，主要负责跨越福银高速公路的连续梁施工工作，“由于高速公路无法封闭，施工过程中我们面临的最大挑战是安全问题。”

在高速公路正常通行的情况下，如何保障高铁建设工作安全有序进行，成为该标段建设工作中亟需解决的难题。对此，刘成介绍，标段采取了挂篮施工的方式，通过强化防护措施，确保施工工作安全推进。

建设工程能够平稳有序进行，离不开前期妥善的准备工作。今年二月，由于受到疫情管控及雨雪天气等多方面因素影响，设备调运工作遇到阻碍。设备是开展施工的基础，为使建设工程如期推进，作为设备部长的刘成重任在身，四处奔走协调工作，设计解决方案。“经过近一个月的奔忙，在各方支援与协调下，我们完成了设备调运与安装工作，并成功投入运行，没有延误工期。”刘成欣慰地说。

在刘成看来，建设工地已然成为建设者们驻守的第二个“家”。自去年12月工程开工以来，刘成与工友每天早出晚归，日夜忙碌在建设一线，仅在春节时有六天时间与家人短暂团聚，除此之外没有再回过家。言语间，刘成难掩思念之情，但谈及国庆期间的工程建设任务，他又干劲十足：“没问题，我们很有信心的！”

“先有大家才有小家。作为一名高铁建设者，我将在国家需要的地方，按质、按量、按要求把高铁建好。”刘成说。

刘成正在进行施工作业。受访者供图

交通先行，强国有我。陈慧锦、刘成是西十高铁建设一线万名建设者的缩影，也是国家高铁建设事业的接续者。“我们将坚守岗位，严格落实标准化要求，严把质量安全观，建好西十铁路，为国家高铁建设献力。”陈慧锦说。

目前，西十高铁的各项建设工作已进入稳产高产加速建设阶段。郧西县政府党组成员、副县长袁圆介绍，为全力配合西十高铁建设，县政府开展一系列前置性动员工作，为拆迁群众和施工队伍提供了保障。工程开工后，百姓也十分关心高铁建设进展，自发为工人们提供力所能及的帮助与支持。

穿秦岭、跨汉江，几年后，一条银色巨龙将穿越南北分界线，驰骋在秦楚大地上。西十高铁不仅凝结了上万名建设者的心血与汗水，也承载着郧西的发展机遇与百姓的殷切期盼。

在袁圆看来，西十高铁建成开通后，郧西的交通瓶颈将被打破，有望成为鄂陕交界区域的交通枢纽，旅游产业发展、基础设施建设、创新项目落地等也将迈上新台阶。

袁圆感慨道：“郧西没有铁路，老百姓对铁路有着发自内心的渴望。西十高铁开通后，群众出行将更加便捷，能够在家门口搭乘高铁，融入国家高速发展的快车道。”

“高铁开通后，南来北往，郧西做东，我们将喜迎天下客人，来到南水北调中线核心水源地，品品源头清水，看看绿水青山。”袁圆说。

(责编：杨曦、吕骞)

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