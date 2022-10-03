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“海基一号”投产刷新我国海上单体石油生产平台新高

2022年10月03日20:06 | 来源：新华网
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这是深水导管架平台“海基一号”（无人机照片，9月30日摄）。新华社记者 梁旭 摄

新华社深圳10月3日电（记者王攀、印朋）深水导管架平台“海基一号”3日在南海陆丰油田作业区正式投产。平台总高度达340.5米，总重量超4万吨，高度和重量均刷新了我国海上单体石油生产平台纪录。

“海基一号”位于珠江口盆地海域，由中国海洋石油集团有限公司自主设计建造。“海基一号”本次同时投产5口生产井，初期日产量约2700吨。依托“海基一号”，中国海油将同时开发陆丰15-1和陆丰22-1两个油田，共14口生产井、3口注水井，全部投产后高峰日产原油达5000吨。

记者在“海基一号”陆丰15-1平台上看到，平台各项设备已安装调试完毕，工作人员已上岗就位。机器轰鸣之声下，温热的黑色原油在平台取样点缓缓流出。

中海油工作人员在“海基一号”控制室里进行操作（9月30日摄）。新华社记者 梁旭 摄

中国海油深圳分公司副总经理邓常红在陆丰15-1平台投产仪式上说，“海基一号”的成功投产，开启了我国300米级水深油气田资源开发新的模式，标志着我国已经掌握了深海油气勘探开发关键核心技术和装备制造，开启了国内深海油田二次开发的先河。

中国海油深圳分公司陆丰油田作业区总经理吴意明说，“海基一号”按照百年一遇的恶劣海况设计，项目团队攻克了南海超强内波流、海底巨型沙波沙脊、超大型结构物精准下水就位等一系列世界性难题，创新应用独立下水桁架、大跨距X撑、数字孪生运维等2项世界首创、21项国内首创先进技术，实现了从设计建造到运维管理的全方位提升。

中海油工作人员在“海基一号”取样点接取原油（9月30日摄）。新华社记者 梁旭 摄

10年来，中国海油深水钻井平台从3座增加到现在的10座，其中超深水钻井平台3座，最大作业水深达3000米。中国海油已在南海北部深水海域共计勘探开发油气田11个，深水油气产量已达上千万吨。

“我国深水油气勘探开发仍处于初期阶段，增储上产前景广阔。”中国海油董事长汪东进说。目前，我国南海莺歌海、琼东南、珠江口三个盆地总体探明天然气储量近8000亿立方米，其中在珠江口盆地先后发现多个深水油田。

这是“海基一号”陆丰15-1平台（9月30日摄）。新华社记者 梁旭 摄

(责编：袁勃、胡永秋)
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