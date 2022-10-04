前7月，全国农村公路完成固定资产投资2273.1亿元，同比增长14.6%

前7月，新改建农村公路8.1万公里，同比增长20.3%

截至今年7月底，农村公路管护领域提供就业岗位73.3万个

本报北京10月3日电 （记者刘志强）记者近日从交通运输部获悉：今年以来，新一轮农村公路建设和改造启动实施，农村公路服务和安全保障能力进一步提升。前7月，全国农村公路完成固定资产投资2273.1亿元，同比增长14.6%；新改建农村公路8.1万公里，同比增长20.3%；实施农村公路安全生命防护工程4.3万公里，同比增长35.5%。

截至今年7月底，农村公路管护领域提供就业岗位73.3万个，其中脱贫户36.5万个，占49.8%。农村公路工程领域吸纳农民就业15.5万人次，其中脱贫户3.6万人次，占23.2%。全国农村公路采取以工代赈方式实施项目2699个，发放劳务报酬总额4.9亿元，吸纳农村劳动力5.3万人，其中脱贫户1.3万人。

党的十八大以来，我国大力推动“四好农村路”高质量发展，农村公路网络持续延伸、通达程度大幅提高，农村公路管理养护持续升级、农村出行条件大为改善，农村公路运输服务持续优化、服务品质稳步提升。如今，具备条件的乡镇和建制村全部通硬化路、通客车、通邮路，农村地区行路难问题得到历史性解决。

据介绍，下一步将积极稳妥扩大农村公路有效投资。千方百计稳定农村公路就业，促进农民增收。确保农村公路“微循环”运行通畅，做好服务农业生产和农村地区民生物资运输保障。多措并举努力提升农村公路安全水平，防范化解重大风险。持续优化农村公路治理体系，为高质量发展提供体制机制与制度保障。全面加大农村公路管理养护工作力度，维护好建设成果。持续发力不断提高农村公路运输服务质量，推进城乡交通运输基本公共服务普惠共享。创新思路推动农村公路融合发展，开创交通运输服务全面推进乡村振兴新局面。

《 人民日报 》（ 2022年10月04日 02 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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