本报北京10月3日电 （记者冉永平、丁怡婷）3日，由中国海油自主设计建造的亚洲第一深水导管架平台“海基一号”投用，标志着我国成功开辟了深水固定式平台油气开发新模式。“海基一号”位于珠江口盆地海域，平台总高度达340.5米、总重量超4万吨，高度和重量均刷新了我国海上单体石油生产平台纪录。

“海基一号”本次同时投产5口生产井，初期日产量约2700吨。依托“海基一号”，将同时开发陆丰15—1和陆丰22—1两个油田，共14口生产井、3口注水井，全部投产后高峰日产原油达5000吨。

据介绍，“海基一号”是我国首次尝试深水导管架平台开发模式，把生产系统从水下搬到了平台上，具有开发投资低、生产成本低、国产化率高的显著优势，它的成功应用为经济有效开发我国中深水海域的油气资源开拓了一条新路。

《 人民日报 》（ 2022年10月04日 02 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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