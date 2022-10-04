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农业农村部：全国已收获秋粮5亿亩 多个主产区呈增产趋势

2022年10月04日08:47 | 来源：人民网
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人民网北京10月4日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，目前全国已收获秋粮5亿亩，完成38.6%，多个主产区秋粮增产趋势明显。

丰收时节，在河南省商丘市永城市的大豆玉米带状复合种植田里，玉米果穗饱满，大豆结实丰盈。

“前两天，专家对复合种植田进行了实地测产，玉米亩产不低于1300斤，大豆亩产不低于200斤。”种粮大户洪建涛望着自家的秋粮作物给自己算了笔账，按照现在的粮价，玉米每斤1.3元，大豆每斤3元，每亩地毛收益在2300元左右，比单纯种植玉米收益更高。”

“再过一周将开始大面积收割，玉米适当晚收能让每亩地增产50斤。”洪建涛对今年收成信心满满。“结合今年夏粮实收产量，总的算下来，又将是一个丰收年。”

数据显示，截至10月3日，河南省秋作物已收获9455万亩。其中粮食作物5907万亩，玉米4656万亩；水稻759万亩；大豆326万亩。

好收成的背后是人努力的结果。在今年秋粮生产关键时期，农业农村部通过制定印发南方水稻抗高温热害、玉米抗高温干旱等6个技术指导意见，派出25个包省包片联系指导工作组、10个专家指导组和12个科技小分队，动员基层农技人员扎根一线指导服务，为夺取秋粮丰收奠定了坚实基础。

“当前，各级农业农村部门已组织大量农技人员，深入田间地头开展技术指导，确保秋粮作物顺利归仓，并开启新一轮种植。”河南省农业农村厅相关负责人介绍，全省已腾茬面积7434万亩，整地2505万亩。

眼下，随着各秋粮主产区陆续进入集中收获期，大面积收获全面展开。“今年东北、黄淮海、西北主产区秋粮长势普遍较好，玉米、水稻、大豆单产均有不同程度提高，秋粮有望获得好收成。”农业农村部种植业管理司农情处处长朱娟说。

(责编：陈键、吕骞)
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