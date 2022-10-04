本报记者 朱佩娴

裴春亮在果蔬大棚里察看葡萄长势。

裴龙德摄（人民视觉）

“我要带大家过上好日子，活出精气神。”这是河南省辉县市张村乡裴寨村党支部书记裴春亮经常说的一句话。要问为什么总说这句话，裴春亮回答，自己的主战场就是乡村振兴。

过上好日子，就得琢磨走啥路。

太行山区一带盛产红薯，可前几年，眼看乡亲们种的红薯烂在窖里，纯手工红薯粉条卖不出去，裴春亮十分揪心。2016年冬季，他多方奔走，筹办起红薯粉条文化节，打开了当地红薯粉条的知名度。从“公司+农户”发展模式，到注册“裴寨村”特色商标，再到入驻跨境电商平台，裴寨村的红薯粉条实现了走出去。

裴寨村的40名党员按照农、工、商分为3个党小组，推动相关产业发展。如今，高效农业、食品加工、高端服装制造等产业发展节节攀升，群众在家门口就能赚钱，村民人均年收入从2005年的不足千元，增长到现在的2万多元。

过上好日子，要让百姓享受发展成果。

当地干旱少雨、浇地缺水，裴春亮带动群众修大坝、建水库，不仅解决了喝水和浇地问题，还给群众提供了钓鱼纳凉的好去处。他还推动裴寨村与河南师范大学等8家大专院校开展“村校共建”工作，帮助村里的孩子增长见识、健康成长。

此外，裴春亮规划建设了全封闭、多功能的裴寨村体育馆，为村里的广场舞爱好者统一购置衣物和音响设备。“这下跳起舞来风刮不到、雨淋不着，真高兴！”村民马金娥说。

2020年新冠肺炎疫情防控中，裴春亮带领党员骨干24小时做好防控工作，守护群众健康。2021年新乡遭遇特大暴雨，他组织500余名党员骨干转战辉县、卫辉和新乡市区，转移被困群众3400多人，安置受灾群众1200余人。2021年，裴寨村党支部荣获“全国先进基层党组织”称号。

近年来，裴春亮荣获全国优秀共产党员、全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、全国脱贫攻坚奖奋进奖等荣誉，并当选党的十九大、党的二十大代表。提起村支书，乡亲们都竖起大拇指说：“裴春亮，真中！”

《 人民日报 》（ 2022年10月04日 04 版）

(责编：申佳平、陈键)

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