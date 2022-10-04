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俄罗斯央行宣布制定新的汇率确定机制

田冰
2022年10月04日09:08 | 来源：中国新闻网
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原标题：俄罗斯央行宣布制定新的汇率确定机制

　　俄罗斯中央银行3日宣布，将制定新的外汇汇率确定机制，在确定官方汇率时将引入银行相关报表和交易所以外的交易平台数据。

　　俄罗斯央行官网3日发表的公告说，为了更准确地反映市场情况，该行制定了确定外币与卢布官方汇率的补充程序。为了确定官方汇率，将引入其他可替代性数据源：银行报表和交易所以外的交易平台数据。

　　公告表示，俄罗斯央行已制定了有关对官方外汇汇率计算和发布程序进行相应更改的说明草案，并自即日起在联邦法律法规草案门户网站进行为期7天的公示。

　　俄罗斯“纽带网”报道称，目前，美元、欧元和其他外币汇率是基于与卢布的加权平均汇率数据确定的。它是通过莫斯科交易所在每个交易日从10:00到15:30进行的交易来计算的。未来，即使监管机构没有莫斯科交易所的数据，作为提供给俄央行相关报告的一部分，俄央行也能够根据外汇市场上信贷机构的加权平均汇率来设定外币价值。如果没有交易所或者银行方面的相关数据，俄央行将使用交易所以外的其他交易平台的数据。

　　国际文传电讯社报道称，俄央行此举是为了应对在制裁情况下“不友好国家”货币在莫斯科交易所可能随时停止交易的风险。市场担心，随着美西方对俄制裁进一步加剧，俄罗斯国家结算存管中心、国家清算中心(属于莫斯科交易所集团的一部分)可能会受到制裁。欧盟方面在6月初已对俄罗斯国家结算存管中心实施制裁。

　　自俄乌冲突爆发以来，西方对俄实施多轮大规模制裁，包括金融领域。俄总理米舒斯京9月8日在莫斯科金融论坛期间表示，西方对俄罗斯发起了史无前例的制裁，但并未达到破坏俄罗斯金融稳定的目的。

(责编：申佳平、陈键)
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