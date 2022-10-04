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种粮讲科学 品质能生金——这个地方的大户愿意种粮的背后

李松
2022年10月04日09:09 | 来源：新华网
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原标题：乡村振兴｜种粮讲科学 品质能生金——这个地方的大户愿意种粮的背后

　　今年是重庆合川区种粮大户李浩林规模种粮的第四个年头，他的水稻田每亩利润有300多元。“种粮效益比较稳定，我打算一直干下去。”看着金黄的稻谷收割入仓，李浩林对记者说。

　　李浩林琢磨最多的事儿，就是怎么找到科学的办法，尽量降低水稻种植成本，增加效益。最近两年，在当地农技部门帮助下，李浩林在自己流转的500多亩田里尝试搞水稻稻种直播，“直播技术要求高，稻田放水、蓄水的节奏要把握好，还要及时除草。”李浩林说，一旦掌握这门技术，能省去育秧、移栽等环节，平均每亩可节省人工费用100多元。

　　今年秋收时节，重庆合川区云门街道凤林村水稻收获现场。（受访者供图）

　　“种粮是门大学问，光是测土配方施肥一项，如果使用得当，节本增效的空间就不小。”重庆合川区精耕农业专业合作社负责人胡毅既自己规模种粮，也为普通农户提供测土配方施肥等农业社会化服务。

　　在合川区钱塘镇大油村，根据当地土壤情况，胡毅有自己的施肥方案：在水稻稻种直播前，需要施适量复合肥；在灌浆期，要及时施叶面肥……通过科学规划，肥料用量能比普通农户节省10%以上。“不少田块还要搞水稻、油菜轮作，微量元素使用配方就更要定制化。种水稻要加入硅和锌等微量元素，让水稻能抗倒伏；种油菜要加硼，增加结实率，在精细种地中尽量挖掘利润空间。”胡毅说。

　　与此同时，在合川，不少种粮大户努力通过提高稻米品质，增加粮食附加值。合川区三庙镇凤山村地处丘陵台地，昼夜温差大、光照足，土壤有机质含量高，是产出优质稻的好地方。种粮大户杨眉看中这一优质产区，去年在村里流转了500多亩稻田。杨眉说：“我们的稻田，‘喝’的是山泉水，‘吃’的是有机肥，而且严格遵守农事日历规范种植，有效地保障了稻米品质。”

　　今年的水稻刚收获完，杨眉捧在手中的稻谷一粒粒颗粒饱满，“普通稻谷1斤卖1.4元左右，我们的优质稻谷1斤能卖2元以上，加工后的精装大米1斤能卖到七八元钱。”

　　一些种粮大户还发展起稻油轮作、稻禽协同、稻虾共生等“水稻+”产业，以提高稻田利用效率和单位产值。从2018年起，“90后”的唐帅就在合川区龙市镇钵耳村流转了240多亩稻田，搞起水稻、小龙虾复合种养，一亩田纯利润达2000多元。

　　“水稻、小龙虾复合种养的好处是，水稻田里的浮游生物可为小龙虾提供天然饵料，水稻稻桩还是小龙虾的天然庇护所。”唐帅说，“一田”能“两吃”，效益大大提高。

　　“今年合川区流转面积50亩以上的家庭农场、专业合作社等种粮大户达到180多户，比5年前增加了130多户。”重庆合川区农业农村委粮油发展指导站站长刘帮银说，越来越多的种粮大户正在从科学种田、规模经营中尝到甜头。

(责编：申佳平、陈键)
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