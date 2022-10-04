《〈“十四五”数字经济发展规划〉学习问答》出版发行
2022年10月04日09:24 | 来源：新华网
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原标题：《〈“十四五”数字经济发展规划〉学习问答》出版发行
为贯彻落实党中央、国务院决策部署，更好推动我国数字经济健康发展，国家发展和改革委员会组织编写了《〈“十四五”数字经济发展规划〉学习问答》一书，近日由人民出版社出版发行。
全书内容紧扣《“十四五”数字经济发展规划》原文，分12个专题和80个问题对《规划》做了全面、深入的解读，突出阐明推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施，是准确把握《规划》总体思想和任务要求，全面系统贯彻落实数字经济发展各项举措的权威辅导读物。
(责编：申佳平、陈键)
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