人民网记者 车柯蒙

今年以来，新的组合式税费支持政策、稳经济一揽子政策措施以及接续政策分批推出、叠加发力。国家税务总局数据显示，截至9月20日，新增减税降费及退税缓税缓费超3.4万亿元。为聚焦税收政策如何发挥跨周期和逆周期调节作用，助稳经济发展大盘，人民网推出“退减缓免税费政策助稳经济大盘”系列报道。

今年以来，新的组合式税费支持政策扎实推进，包括大规模增值税留抵退税、减税降费、缓税缓费的政策“组合拳”协同发力，助稳经济发展大盘。

随着一系列税费支持政策力度持续加大，市场主体受益范围也相应扩大。比如增值税留抵退税从先进制造业扩大到所有符合条件的小微企业和制造业、交通运输业、批发零售业、住宿餐饮业等13个行业；减征“六税两费”从增值税小规模纳税人扩展至小型微利企业和个体工商户。

截至9月20日，我国合计新增减税降费及退税缓税缓费超3.4万亿元，新的组合式税费支持政策正为广大市场纾困解难，注入动能。

工业经济平稳运行有了“强支撑”

今年，为支持制造业中小微企业纾困发展，税务总局联合财政部于2021年10月和2022年2月分别发布公告，明确制造业中小微企业缓缴税费政策。今年9月，国务院决定进一步加大纾困政策力度，对制造业中小微企业、个体工商户前期缓缴的税费，9月1日起期限届满后再延长4个月。

缓缴税费，对于制造业中小微企业来说，就是一笔“无息贷款”，而“还款”期限的再次延长，则为企业的生存与发展争取了时间、减轻了压力。

在制造重镇宁波，13万户中小微企业受益于进一步延长制造业缓税政策，补缴期限延长4个月，涉及缓税超130亿元。

“政策发布当天就收到了税务提醒，预计能够缓缴税款206万元，总算可以缓口气了。”在湖南湘西，一家建材有限公司负责人方庆表示。

国家税务总局数据显示，今年以来，各项税费支持政策为工业企业累计新增减税降费及退税缓税缓费1.48万亿元，带动1-8月全国工业企业销售收入和采购设备金额分别同比增长7.7%和8.9%，有力促进工业经济平稳运行。其中，享受留抵退税的制造业企业销售收入、采购设备金额同比增长9.1%和18.2%，比全部制造业企业高3.7个百分点和9.5个百分点。

小微企业和困难行业迎来“及时雨”

小微企业在促进就业、保障民生等方面发挥着主力军作用，也是受疫情影响较大、经营较为困难的群体。今年以来，新的组合式税费支持政策重点向小微企业倾斜，通过减轻税费负担与增加现金流，帮助小微企业解决发展中遇到的实际困难。

“今年上半年，我们公司已经享受增值税留抵退税247万元。自7月起，留抵退税政策享受范围扩大后，税务部门又为我们办理16万元退税。”河南省一家燃气有限公司下属分公司财务总监田亚军表示，“我们真切地感受到国家对中小企业的扶持力度，也更有信心把项目经营好。”

数据显示，各项税费支持政策为小微企业累计新增减税降费及退税缓税缓费1.35万亿元，为餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等困难行业新增减税降费及退税缓税缓费6421亿元，用真金白银帮助市场主体渡过难关。7-8月份，全国小微企业、困难服务业企业销售收入同比分别增长2.9%和4.9%，较二季度分别提高3.3个和1.6个百分点。

企业科技创新注入“新动能”

9月7日，国务院常务会议明确的对高新技术企业在今年四季度购置设备的支出，允许当年一次性税前全额扣除并100%加计扣除等三项支持企业创新的阶段性减税政策备受市场主体关注。

“2022年，仅研发费用加计扣除一项就享受到90万元的减免。”在大连，一家高新技术企业的财务负责人表示，2022年4月份开始，企业累计减免享受增值税留抵退税等项优惠减免税款257万元、缓缴税费77万元，政策释放的资金流，让企业增加了创新发展的动力。

业内专家认为，今年以来，支持企业创新的阶段性减税政策受益范围广、优惠力度大、带动效果好，可以有效缓解企业资金压力、降低企业购置设备成本，从而有力提升企业创新动能，更好助力经济高质量发展。

数据显示，各项税费优惠政策支持高技术行业和高新技术企业累计新增减税降费及退税缓税缓费7618亿元，带动1-8月全国高技术产业和高新技术企业销售收入同比增长5.7%，比全部企业高2.1个百分点。数字经济核心产业销售收入同比增长8.7%，国家重点培育的“专精特新”小巨人企业销售收入同比增长10.2%。

国家税务总局相关负责人表示，相关税费政策锚定国民经济运行和产业链、供应链中的关键环节，充分体现了助力稳增长、保就业、惠民生的鲜明导向，有效发挥了帮实体、扩投资、促创新的积极作用。

相关阅读：

“退减缓免税费政策助稳经济大盘”系列报道:超3.4万亿元税费红包落地 助力稳增长保就业惠民生

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经