人民网记者 车柯蒙

今年以来，新的组合式税费支持政策、稳经济一揽子政策措施以及接续政策分批推出、叠加发力。国家税务总局数据显示，截至9月20日，新增减税降费及退税缓税缓费超3.4万亿元。税收政策如何发挥跨周期和逆周期调节作用，助稳经济发展大盘，人民网推出“退减缓免税费政策助稳经济大盘”系列报道。

今年以来，新的组合式税费支持政策、稳经济一揽子政策措施以及接续政策分批推出，相关政策叠加发力。国家税务总局数据显示，截至9月20日，合计新增减税降费及退税缓税缓费超3.4万亿元。

超3.4万亿元的政策红包精准发力，切实帮助企业减负担、增动能，助力宏观经济大盘回稳向上。

税费支持政策叠加发力 助稳宏观经济大盘

在南宁吴圩国际机场，一架装载着医疗、防疫等物资的货机正准备发往印度新德里，这是该机场今年新开通的首条国际航空货运航线。据了解，截至目前，南宁吴圩机场飞往RCEP成员国的航空货邮吞吐量为3.40万吨，占总吞吐量的33.54%。

“2022年以来，公司享受各项税收优惠政策约485万元，实实在在的税收利好为公司发展备足了‘燃料’。”广西民航产业发展有限公司的财务人员徐女士表示。

今年以来，多种宏观政策工具有效组合、协同发力，为市场主体纾困发展提供了有力支撑。

记者了解到，今年实施的一系列税费支持政策，既有阶段性措施，又有制度性安排；既有税率式优惠，又有税基式优惠；既有退税、减税、免税、缓税政策，又有降费、缓费措施；既有普遍适用的减负政策，又有特定领域专项帮扶措施；既有中央统一实施的政策，又有地方依法自主实施的措施……

截至9月20日，合计新增减税降费及退税缓税缓费超3.4万亿元。具体来看，3.4万亿元主要包括三部分：

一是今年1月1日至9月20日，已退到纳税人账户的增值税留抵退税款达22113亿元；二是1-8月全国新增减税降费5916亿元，其中，新增减税4605亿元，新增降费1311亿元；三是今年1月1日至9月20日，累计办理缓税缓费6326亿元，其中继续实施的制造业中小微企业缓缴税费政策，累计办理缓缴5256亿元；为受疫情影响较大的困难行业和中小微企业办理缓缴社保费1070亿元。

“今年以来，为稳住宏观经济大盘，我国实施了新的组合式税费支持政策，减税退税缓税并举，政策类型多样，覆盖面广，支持力度大，大量生产企业和生活性服务业纳税人都成为受益对象，这对提振市场主体活力和稳就业、促消费发挥了非常直接有效的政策作用。”中央财经大学政府管理学院杨燕英接受人民网记者采访时表示，新的组合式税费支持政策的落地实施，实现了良好的正向政策效应，对稳定宏观经济大盘发挥了至关重要的关键性作用。

税费支持政策打好“组合拳”，实实在在增强了企业获得感，为稳住宏观经济大盘提供有力支撑。税收数据显示，8月份，全国企业销售收入同比增长5.2%，较7月份提高2.1个百分点，较二季度提高4.1个百分点，延续了恢复发展态势，彰显了经济发展的韧性。

政策“接力” 进一步巩固经济恢复基础

“缓缴税费政策实施以来，全国已累计为305万户制造业中小微企业办理缓缴税费5256亿元，相当于给企业带来一笔‘无息贷款’。”近日，国家税务总局征管和科技发展司副司长付扬帆在新闻发布会上表示。

9月14日，国家税务总局、财政部联合印发公告，明确自2022年9月1日起，已享受延缓缴纳税费50%的制造业中型企业和延缓缴纳税费100%的制造业小微企业，其已缓缴税费的缓缴期限届满后继续延长4个月。

“在新的经济下行压力之下，缓缴政策为制造业中小微企业平稳发展发挥了重要的托底作用。”付扬帆表示，再次延续实施缓缴税费政策后，“无息贷款”期限再次延长，累计缓缴时间最长可达13个月。据估算，缓缴税费政策总体上预计可为制造业中小微企业节省融资成本超过200亿元。

制造业中小微企业继续延缓缴纳部分税费，正是我国宏观政策层层递进、步步加力的一个缩影。

记者梳理发现，今年年初，党中央、国务院作出实施新的组合式税费支持政策的重大决策，包括退还小微企业和制造业等6个行业增值税留抵税额，减征小微企业“六税两费”，阶段性缓缴企业基本养老保险费、失业保险费、工伤保险费政策等，有力缓解了企业资金压力，减轻了企业税费负担。

5月23日，国务院常务会议部署了扎实稳住经济的一揽子政策措施，其中税费支持政策包括退还批发和零售业等7个新增行业增值税留抵税额；将中小微企业、个体工商户和5个特困行业缓缴养老等三项社保费政策延至年底，并扩围至其他特困行业；阶段性减征部分乘用车车辆购置税等。

8月份以来，国务院常务会议相继部署再实施一批接续政策，主要包括进一步延长制造业中小微企业缓缴税费政策期限，各地今年内顶格减免地方“六税两费”，实施一系列支持企业创新的阶段性减税政策，同时对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠，以及缓缴水土保持补偿费、城镇垃圾处理费等。

“上述三轮政策为市场主体发挥了前所未有的‘输血’‘活血’作用，显示了国家为市场主体纾困解难、助力发展的坚定决心。”国家税务总局相关负责人表示，目前，前两轮税费政策逐步落地、成效明显，接续政策正在有序实施、加速推进。

(责编：杨曦、吕骞)

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