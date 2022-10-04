原标题：我国一批重点基础设施建设项目取得新进展

记者3日从中国铁建股份有限公司获悉，国庆假期，我国一批重点基础设施建设项目取得新进展。

由中铁十六局集团承建的国内在建最长干线公路湖底隧道——竺山湖隧道宜兴段首块顶板开始浇筑，标志着竺山湖隧道主体结构施工进入关键阶段。

中铁十六局集团三公司副总经理晁军介绍，竺山湖隧道全长7.81公里，软土层厚达12.6米，具有地质复杂、施工环保要求高等特点。顶板施工是隧道主体结构施工中最后一道关键工序，施工人员通过隧道实体模型工艺验证，制定专项施工方案，确保隧道首块顶板混凝土的顺利浇筑。

国庆长假期间，在河北省保定市主城区城中村改造项目施工现场，中铁十六局集团四公司3200余名建设者坚守岗位，为早日完成工程任务创造良好条件。

据中铁十六局集团四公司该项目负责人柴方华介绍，该公司主要负责城中村改造项目中的4个安置区项目，总投资约39.89亿元，总建筑面积124.08万平方米，规划住宅楼52栋，正进入收尾阶段。项目建成后，将进一步改善当地居民生活环境，拓宽城市发展空间。

由中铁二十局集团负责施工的我国西北首条轨道交通环线——西安地铁八号线杨家庄至贞观路盾构区间双线贯通，误差控制在1厘米范围内。

据中铁二十局集团西安地铁项目负责人曹佳斌介绍，西安地铁八号线线路全长约49.89公里。此次贯通的区间总长1626余米，由施工人员操作两台土压平衡盾构机完成，克服了沿线建筑物密集、全断面砂层等施工难点。通车后，地铁列车将采用基于GoA4等级的全自动无人驾驶列车。

(责编：申佳平、陈键)

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