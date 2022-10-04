原标题：追梦大飞机：让C919拥有“中国大脑”

如果把C919大飞机比作一个人，那么发动机是心脏，液压系统是血液，而控制律则是飞机的“大脑”，它从根本上决定了飞行过程的受控程度，帮助飞行员实现对飞机的操作。

控制律是C919大飞机研制过程中遇到困难程度最大的攻关项目之一。而攻克这一难关，靠的是一支年轻的攻关团队。

中国商飞上飞院控制律攻关队队长 郑晓辉：14年的筚路蓝缕，我所在的操稳和控制律团队摸着石头过河，经历了从无到有，从零到一，最终走到了今天。

在不久前举行的C919飞机最终型号合格审定会议上，作为申请人代表，控制律攻关团队队长郑晓辉的发言，让大家无不为之动容。

中国商飞上飞院控制律攻关队队长 郑晓辉：当然很激动了，（对）一个型号取证来说是最关键的一个时间节点，十几年的付出在这一刻得到了回报。

郑晓辉说，等待适航审定的这几天其实是他十几年来最轻松的日子。

2008年，中国商飞成立。也就是在这一年，刚刚研究生毕业的郑晓辉来到中国商飞，第一时间加入到新组建的控制律攻关团队。

中国商飞上飞院控制律攻关队队长 郑晓辉：控制律其实是飞行控制计算机里面的一个算法，它在控制着这架飞机如何进行运动或者飞行，因为这项技术与飞机的性能，包括安全关系太密切了，自主开发这条路是必须坚定不移地走的。

然而，从零开始的研发谈何容易。上世纪80年代，我国研制的“运-10飞机”项目搁置，之后大飞机研制人才断代，青黄不接，在控制律的研究上更是没有任何经验可循。

为了攻克这项核心技术，中国商飞成立了C919飞行控制律联合攻关队，由总设计师吴光辉亲自担任队长，郑晓辉和其他十几名刚从高校毕业的年轻人，成为了研发团队的主力。

中国商飞上飞院控制律攻关队队长 郑晓辉：一项技术从零开始做，你不知道该思考些什么问题，你也不知道哪些问题你不知道，通俗一点讲就是“你也不知道你不知道什么”，非常束手无策的一个状态。

中国工程院院士 C919大型客机系列型总设计师 吴光辉：在这个团队一看都是一些年轻人，但是我对他们很有信心，当时我就给他们说，你别看你们年轻，你只要把这个做出来，你就是中国的第一，因为前面没人做过。

那时，控制律攻关团队成员的平均年龄只有30岁。凭借超强的学习和适应能力，这些从国内知名高校走出的“学霸”们顶着各种压力迎难而上，不计回报地投入到了火热的科研攻关中。

中国商飞上飞院控制律攻关队队长 郑晓辉：当时实行了一个策略，我们称之为“611”，也就是一周要工作6天，每一天是11个小时，周而复始去开发控制律。

中国工程院院士 C919大型客机系列型总设计师 吴光辉：关着门自己下定决心把这个事情做出来。所以这些小朋友在一起，先把他们集中起来，一个都没有怨言，集中在那办公，每天晚上一起讨论。

C919控制律团队按照国际通行的适航标准开展研制，如何保证成千上万电子信号的传输万无一失，是整个控制律技术的难点。晓辉他们要把飞行中各种不同的高度、速度、角度甚至乘客不同的座位分布都作为状态点进行预算分析。

中国商飞上飞院控制律攻关队队长 郑晓辉：靠时间日积月累，水滴石穿，往前走的过程中，压力其实是非常大的。因为这个时间跨度不是一年、两年，它是一个以10年为单位的项目。所以你如果没有这种不达到终点不罢休的态度，没有一定的信念，你是走不到最后的。

日复一日，周而复始，通宵达旦的思考和讨论成为常态，成功之路却“遥遥无期”。队员们渐渐懂得，这将是一场“持久战”。不是所有人都能经受如此长时间高强度的工作压力，陆续有一部分成员离开了攻关团队。

中国工程院院士 C919大型客机系列型总设计师 吴光辉：我们这支队伍实实在在确实在这儿拼命，我就说是大浪淘沙，我们是一无所有，所以必须比别人花更多的精力，更努力，才能把它做出来。

有人离开，也不断有怀揣大飞机梦的年轻人加入进来。年复一年，团队从最初的10人逐渐发展到了30多人。

中国商飞上飞院控制律攻关队成员 李永涛：我刚加入团队的时候，当我第一次打开我们的仿真模型的时候，上千个模块，上万条线，密密麻麻地排布在我的眼前，如果用一个词来形容这种感受的话，就是震撼。我在想，到底是怎样一个团队，花费了多少精力，才能完成这样一个浩大的工程。

不计其数的模块和线条背后，是攻关队成员的锲而不舍、久久为功。在经历了7年埋头苦干的日子后，终于，大家的心血汇聚成一张庞大的数学仿真模型图，控制律结构初步成型。

中国商飞上飞院控制律攻关队队长 郑晓辉：那些线条代表着信号流，它容不得错误，像我们控制律出现错误，哪怕你只是一个标点符号的错误，就有可能导致一个灾难级的后果。

控制律直接关系着飞行安全，稍有不慎，将造成不可挽回的结果。因此，团队成员在研发过程中的每一步都走得如履薄冰。他们要把最极端的天气、设备故障等各种微小的因素都做模拟实验，而飞机的每一个动作，需要分析的状态点就有几千个，这些需要的是海量且不允许丝毫差池的计算。

中国商飞上飞院控制律攻关队队长 郑晓辉：比如说我现在就把操纵杆压到底，最终飞机会稳定的，它不会翻过来，你发现没，就是控制律在背后起作用，它发现飞机的坡度比较大，就要把飞机保护住，不让（飞机）超出一些安全的边界。

凭着一定要研制出自主可控的飞行控制律的信念，团队在控制律结构初步成型的基础上，又经过了不断的优化、迭代。整整十年过去了，控制律终于从一项项技术指标、一张张三维图纸蜕变成为C919保驾护航的完整系统，第一次由飞行员操作验证。

中国商飞试飞中心试飞员 吴鑫：我们一开始飞的时候，担心最大的实际上反而是它的控制律，因为全部是我们自主研发的。但是这架飞机实际上飞起来的效果让我特别惊讶，比我想象的（效果）要好得多，没有任何技术支援的情况下是相当了不起。

2017年5月5日，国产大飞机C919优雅腾空，冲上云霄，圆满完成了首飞任务，蓝天中第一次出现了中国人自己研制的新一代大型客机。一向克制、理性的郑晓辉难以掩饰心中的激动。

中国商飞上飞院控制律攻关队队长 郑晓辉：我们自己设计的一个东西第一次离地了，而且还超出了我们预期，飞机离地以后都有点想流泪了，就太激动了。

开心之余，控制律攻关团队的成员清醒地认识到，对于C919飞机来说，首飞只是一个开始，接下来等待他们的是更为严苛的试飞考验。

中国商飞上飞院控制律攻关队队长 郑晓辉：试飞的时候工作强度是比较大的，一天几个架次的试飞。晚上10点钟是大部分人的休息时间，但实际上晚上10点钟是我们开始工作的时间，因为到那个时候，一天飞完以后的数据才能到我们手上。

控制律团队成员和试飞团队一起，转战国内多地机场，历经5年，进行着艰苦卓绝的试飞试验。他们在陕南山区追冰、在内蒙古大草原捕风、在吐鲁番斗酷暑，不断挑战极限气象，通宵达旦地分析每一次试飞数据。

2020年，团队完成了最具挑战的“自然失速”试飞试验；2021年，作为取证试飞道路上风险最高、最复杂的试飞科目，“高迎角保护”控制律试飞终于圆满完成，填补了国内高技术、高风险以及高难度试飞科目的空白。

中国商飞上飞院控制律攻关队队长 郑晓辉：我们国家自己在这项关键技术上面开发的这样一个能力，让我们在未来不惧怕一些未知的东西，信心提升是巨大的。

中国工程院院士 C919大型客机系列型总设计师 吴光辉：把它做成确实不容易，这些人10年的时间就干这一件事，这些小朋友，这些年轻的工程师是真不容易，所以这支队伍起来了。

14年独立攻关，从最初的2页控制律设计手稿，到经历了近百轮的模拟器和铁鸟试验，控制律和试飞团队共同完成了800多架次、3000多小时的试飞飞行。

14年光阴荏苒，曾经的年轻团队从稚嫩到成熟，成为C919控制律研发的绝对主力，郑晓辉从院士吴光辉手中接过了接力棒，成为新一代队长，带领攻关团队继续追寻着大飞机梦。

中国商飞上飞院控制律攻关队队长 郑晓辉：一架飞机真的是举全国之力来开发的产品，其实是要感谢这个时代，我们做到了很多人认为不可能的事情，齐心协力，一个目标，我们做到了。

(责编：申佳平、陈键)

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