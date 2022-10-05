原标题：国强公益基金会：“黔货进社区”为期一年 将助力乡村振兴

“黔货进社区”消费帮扶活动近日举行，图为来自苗寨的主播董悠悠（最左）等为家乡产品带货 国强公益基金会 供图

27岁的公益助农主播身穿标志性的红色民族服饰，从贵州黔东南苗族村寨走到直播间……近日举行的一场“黔货进社区”消费帮扶活动受到关注，首场直播持续近三个小时，销售金额达到265万元人民币。

此次消费帮扶活动主办方之一是国强公益基金会。据悉，首场直播后，为期一年的“黔货进社区”系列活动拉开帷幕。他们计划持续推出十场专题直播，联动千家线下门店共同带货，带动百万业主共同参与消费帮扶。

“乡村振兴事业靠单打独斗的力量是有限的，必须要广泛凝聚社会各界的力量，发挥各方优势。”国强公益基金会理事长陈翀对此表示。

本场主播董悠悠自2018年6月大学毕业后就回乡发展，应聘当上了西江千户苗寨景区的宣传专员。后来，她决定用短视频向世界介绍家乡。目前她已是当地小有名气的视频创作者。

“过去有很多贵州老乡来广东务工，现在有很多广东企业和干部来到贵州帮扶，这是一个很好的机遇。”董悠悠说，希望通过这次活动能更好地助力家乡发展。

活动中，主播们品尝了鲟鱼烤鱼预制菜。陈翀介绍了贵州台江县发展鲟鱼产业背后的助农故事，并表示，他们援建的产业园正在建设之中，已带动当地300多人就业。

另据介绍，国强公益基金会等相关方还因地制宜助力贵州的百香果产业发展，拓展线上线下销售渠道，帮助当地从传统农业向高产值特色农业转型，迄今共帮扶了百香果企业26家、合作社32家，带动300多户农户发展种植百香果。

值得一提的是，一系列东西部协作“黔货进社区”消费帮扶活动得到广东省农业农村厅、广东省发展和改革委员会、贵州省乡村振兴局和广东省粤黔协作工作队的指导。奥运冠军何冲、何可欣等担任“助力大使”。（马广志 张素）

(责编：崔元苑、李源)

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