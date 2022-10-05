外汇局：我国对外金融资产继续处于较高水平
2022年10月05日18:04 | 来源：新华网
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新华社北京10月5日电（记者刘开雄）国家外汇管理局日前发布的《2022年上半年中国国际收支报告》显示，2022年6月末，我国对外金融资产91563亿美元，对外负债70746亿美元，保持基本稳定。对外净资产为20816亿美元，较2021年末增长5.0%。
新华社发 施鳗珂 编制
报告显示，对外资产中储备资产仍居首位，民间部门持有资产占比继续提升。2022年6月末，我国对外金融资产中，国际储备资产余额为32466亿美元，占我国对外金融资产总额的35%，继续占据对外资产首位，占比较2021年末下降1.3个百分点。直接投资资产26039亿美元，占资产总额的比重为28%，较2021年末上升0.7个百分点。证券投资资产10196亿美元，占比为11%，较2021年末提高0.6个百分点。
对外负债结构总体稳定，仍以来华直接投资为主。2022年6月末，我国对外负债中，来华直接投资35874亿美元，继续位列对外负债首位，占对外总负债的51%；来华证券投资19633亿美元，占比为28%；存贷款等其他投资负债15058亿美元，占比为21%。
(责编：赵光霞、赵欣悦)
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