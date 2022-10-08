新华社北京10月7日电 题：长征十一号运载火箭首次近岸海上发射看点透视

新华社记者胡喆、宋晨

10月7日晚，由中国航天科技集团有限公司一院抓总研制的长征十一号运载火箭在山东海阳港周边近岸海域，以“一箭双星”的方式发射微厘空间北斗低轨导航增强系统S5/S6试验卫星，卫星顺利送入预定轨道，发射取得圆满成功。本次发射为长征十一号运载火箭首次近岸海上发射，为何选择近岸海域发射？这次刷新发射准备速度的发射又有哪些新看点？

首次近岸发射 发射准备更快

根据本次任务的卫星轨道要求，长征十一号运载火箭首次采用近岸海上发射。

航天科技集团一院长征十一号运载火箭副总设计师张鸣表示，近岸发射缩短了发射准备时间，同时还能利用近岸发射点海况较好的优势，为保障发射任务的成功再加码。

值得注意的是，相比以往的海上发射任务，本次任务首次将后端测发设备布置在岸上，发射点则位于3公里外的海上。在发射流程上不仅减少了海上航行时间，还将测试流程进行合并优化，使执行任务所需时间进一步缩短。

长征十一号运载火箭作为固体运载火箭，免去了液体火箭发射前的燃料加注等准备环节，首先就具备“快”的优势。2019年6月，长征十一号运载火箭型号队伍攻克了一系列关键技术，以“一箭七星”完成了首次海上发射技术试验。此后，型号队伍不断优化海上发射技术流程，并将其完善固化，形成发射流程规范，使发射操作更为简捷，任务适应性更强。

形成适配器产品库 卫星火箭匹配更快

除了发射准备更快，卫星和火箭匹配更快也是本次发射任务的看点之一。在商业航天领域，很多小卫星有搭载发射的需求。而多颗搭载发射卫星的最佳工作轨道难以统一，卫星间的结构协调和电磁兼容也是需要解决的问题。

为此，长征十一号运载火箭形成了系列化的卫星适配器产品库。此前，新的发射任务来临，用户提需求后再研发适配器，一般要耗时半年。而有了适配器产品库，接到发射任务后，长征十一号运载火箭型号队伍即可根据个性化需求，快速匹配最合适的适配器，相比之前耗时缩短一半。

“我们不断总结实践经验，积累了大量星箭接口联合优化设计的成功案例，提升服务效率。”张鸣说，长征十一号运载火箭型号队伍为每一发任务都专门配备了一名星箭协调员，充分发挥多专业技术支撑的优势，确保各项接口和技术指标高效协商确定。

已具备常态化海上发射能力 未来还将更快

长征十一号运载火箭自2015年首飞成功以来，已连续取得10次陆地发射和4次海上发射的圆满成功，达成14连胜。

“长征十一号运载火箭已经完成了陆态、海态两种发射方式，1.6米、2米两种直径整流罩的研制工作，转战三个发射场。”张鸣表示，目前，长征十一号运载火箭技术状态成熟，已进入组批生产、滚动生产的常态化发射阶段。

据悉，长征十一号运载火箭首次海上发射以来，海射方案不断优化创新，在不同海域点位出色完成了太阳同步轨道、低倾角圆轨道的发射任务，已具备常态化海上发射能力。未来，长征十一号运载火箭海上发射次数将逐步超过陆上发射次数。按计划，今年长征十一号运载火箭还将执行两次发射任务。

(责编：袁勃、胡永秋)

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