本报记者 李心萍

数据来源：人社部

制图：张芳曼

就业是最大的民生。今年以来，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情带来的冲击，各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力以赴稳就业保就业，就业局势保持总体稳定。

1至8月份，全国城镇新增就业898万人。8月份，全国城镇调查失业率为5.3%，比上月下降0.1个百分点。

7月28日召开的中央政治局会议提出“做好高校毕业生等重点群体就业工作”。这一段时间以来，各项工作落实情况如何？下一步应怎么干？记者进行了采访。

实施社保“降缓返补”政策

“社保缓缴，让我们松了一口气。”吉林省延吉市延吉百货大楼股份有限公司人力资源部部长单敏感慨，今年以来，受疫情影响，公司经营面临困难，政策出台后企业可缓缴社保费700多万元，大大缓解经营压力。

今年为扎实稳住经济，保就业保民生，社会保险方面实施了“降缓返补”一揽子政策。目前，各项政策正在抓紧落地。

“降”，延续实施阶段性降低失业、工伤保险费率政策，1至7月为企业减负超过1000亿元。

“缓”，对5个特困行业和通用设备制造、汽车制造业等17个困难行业企业，以及受疫情影响严重地区生产经营出现暂时困难的所有中小微企业、个体工商户，阶段性缓缴养老、失业、工伤3项社会保险费。从4月底政策陆续出台到7月底，共缓缴494亿元，60多万户企业受益。

“返”，将中小微企业的失业保险稳岗返还比例由60%最高提至90%，大企业由30%提至50%。1至8月，各地向721.1万户企业发放稳岗返还资金448.4亿元，受益企业和返还资金分别是去年全年的1.8倍和1.9倍，超半数参保企业受益。

“补”，新增失业保险留工补助政策，支持中高风险疫情地区和5个特困行业的参保企业稳岗拓岗。实施4个月来有395.7万户企业享受到196.8亿元。

“我们将密切跟踪关注各地缓缴社会保险费政策实施情况，及时研究解决实施过程中遇到的新情况新问题。”人社部养老保险司负责人亓涛说。同时，进一步实施政策落实快办行动，实现缓缴社会保险费“即申即享”，积极推行失业保险稳岗返还和留工补助“免申即享”。

促进高校毕业生就业

9月5日，2022年大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场活动正式启动。9月19日，2022年大中城市联合招聘湖南站第一场网络招聘会正式启动，中机国际、吉利汽车等企业带来了2000多个岗位。据悉，湖南站第二场网络招聘会将于10月17日至28日举行。

高校毕业生等青年就业事关民生福祉、经济发展和国家未来。今年以来，部分地区疫情散发，市场岗位需求减少，部分招聘求职活动取消或延后，一些青年的求职就业出现了新的困难。

“人社部门将坚持把高校毕业生等青年就业作为重中之重，加大政策支持、服务保障、困难帮扶、权益维护，多渠道促进他们就业创业。”人社部就业促进司司长张莹说。具体来看——

强化政策支持。运用就业补贴、扩岗补助等政策，鼓励企业更多吸纳就业。落实学费补偿、高定工资等政策，实施“三支一扶”等基层项目，拓展基层就业空间。提供担保贷款、税费减免等政策，支持自主创业和灵活就业。日前，失业保险创新推出一次性扩岗补助政策，支持企业吸纳高校毕业生就业。

强化招聘组织。打造高校毕业生就业服务平台，高频组织线上线下招聘活动，为毕业生等青年就业提供职业指导、岗位推荐、职业培训或就业见习机会。

强化困难帮扶。对未就业的困难毕业生开展结对帮扶，“一人一策”，优先推荐岗位信息、优先组织参加就业见习和职业培训。对一些长期失业青年将实施就业启航计划，开展实践引导和分类指导，组织他们尽快就业。

强化权益维护。持续清理整顿人力资源市场秩序，坚决查处就业歧视、“黑中介”、虚假招聘等违法行为，畅通投诉举报渠道，保障高校毕业生等青年的合法就业权益。

简化就业手续。取消公共机构就业协议书签章，取消毕业生到公共机构办理报到手续，延长档案转递和落户办理时限，推进体检结果互认，方便高校毕业生求职就业。

“人社部门将竭尽全力为毕业生等青年就业创业提供支持和帮助。”张莹说。

全力帮扶困难人员就业

“我每天能接30多个电话，处理相应的问题。”在圆通速递助残基地北京共享客服中心，肖秋月每天都活力满满，尽管工作并不直面客户，但每次接电话她都会面带微笑，“我相信电话那头的客户一定能感受到。”

圆通速递有关负责人告诉记者，助残基地一共雇用了119名残疾人，“凭借他们的辛勤劳动，目前共享客服中心已实现盈利。”

帮扶困难人员就业，关系群众冷暖，关系民生底线。“今年以来，人社部门持续加大就业援助力度，健全机制、加力推进，全力帮扶困难人员就业。”人社部有关负责同志说。

健全帮扶台账。及时将符合条件的困难人员纳入就业援助范围。目前，各地就业困难人员主要包括大龄、身有残疾、享受低保、连续失业一年以上等人员。

加强政策支持。对困难人员就业创业、提升能力给予有力支持。对企业吸纳困难人员就业的，给予税费减免、社保补贴。对困难人员从事个体经营的，给予担保贷款及贴息等支持。对从事灵活就业的，给予社保补贴。对参加职业技能培训的，给予职业培训补贴、职业技能鉴定补贴和生活费补贴。

加强服务保障。坚持日常援助与集中援助相结合，建立发现认定、动态管理、分类帮扶、跟踪回访工作机制，为困难人员制定“一对一”的帮扶方案。

加强兜底安置。对于通过市场渠道确实难以实现就业的困难人员，开发保安、保洁、绿化等公益性岗位予以兜底安置。

目前，人社部正在会同民政部、中国残联举办就业援助“暖心活动”，为长期失业人员、家庭困难毕业生、残疾人等急需就业的人员，集中送岗位、送服务、送政策、送温暖。活动从8月初启动，目前已经走访摸排困难人员57万人，帮助实现就业20万人。

《 人民日报 》（ 2022年10月08日 02 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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