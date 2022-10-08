人民网记者 赵竹青

10月7日21时10分，中国太原卫星发射中心在黄海海域使用长征十一号海射运载火箭，采用“一箭双星”方式，成功将微厘空间北斗低轨导航增强系统S5/S6试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。据了解，这是长征十一号火箭首次实施近岸发射，同时也创造了14连胜的新纪录。

首次近岸发射

长征十一号运载火箭由中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院（简称“火箭院”）抓总研制。据介绍，根据本次任务卫星轨道要求，长征十一号火箭首次采用近岸发射。近岸发射点海况较好，保障性好，更有利于发射任务执行。

相比以往的海上发射任务，本次任务首次将后端测发设备布置在岸上，发射点则位于3公里外的海上。在发射流程上不仅减少了海上航行时间，还将测试流程进行合并优化，使执行任务所需时间进一步缩短。

技术状态成熟稳定

截至目前，长征十一号火箭已连续取得10次陆地发射和4次海上发射的圆满成功，达成14连胜。

火箭院长征十一号火箭副总设计师张鸣介绍，长征十一号火箭自2015年首飞成功以来，已经完成了陆态、海态2种发射方式，1.6米、2米两种直径整流罩的研制工作，转战3个发射场，圆满完成了14次发射任务，技术状态成熟，已进入组批生产、滚动生产的常态化发射阶段。

海上发射常态化

长征十一号火箭继承火箭院运载火箭型号研制的技术经验，具有“长征”系列运载火箭的优秀基因，具有成功率高、履约性稳的竞争优势。

自长征十一号火箭首次海上发射以来，海射方案不断优化创新，锻炼了成熟高效的任务执行和保障团队，在不同海域点位出色完成了太阳同步轨道、低倾角圆轨道的发射任务，已具备常态化海上发射能力。未来，长征十一号火箭海上发射次数将逐步超过陆上发射次数。

(责编：赵竹青、高雷)

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