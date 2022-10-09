本报记者 王汉超 杨文明

习近平总书记强调，传承发展提升农耕文明，走乡村文化兴盛之路。走访一座又一座村庄，广袤田畴间，龙舟划起来，秦腔吼起来，锅庄跳起来，农民文化生活更加丰富多彩，乡亲们精气神持续提升，不断焕发乡村文明新气象。

乡村振兴，既要塑形，也要铸魂。各地坚持以社会主义核心价值观为引领，以传承发展中华优秀传统文化为核心，以乡村公共文化服务体系建设为载体，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，推动乡村文化振兴，建设邻里守望、诚信重礼、勤俭节约的文明乡村。

农村精神文明建设扎实开展，不断把农民群众精气神提振起来

农村精神文明建设是滋润人心、德化人心、凝聚人心的工作。2017年12月12日，习近平总书记在江苏省徐州市潘安湖街道马庄村考察时指出：“农村精神文明建设很重要，物质变精神、精神变物质是辩证法的观点，实施乡村振兴战略要物质文明和精神文明一起抓，特别要注重提升农民精神风貌。”

马庄村是个既注重富口袋也注重富脑袋的村庄。村民热爱组乐团、排节目、开舞会，他们在村里逛庙会办灯节，很好地传承了制作香包、扎花灯等传统手艺；村民还筹划组织文艺活动，乐团在村里广受好评，曾被邀请到县市电视台演出。

出彩的文化文艺活动，让村民的生活更加充实起来，精神风貌不断得到提升。经常登台，人们变得越来越大方开朗；经常互动，邻里关系变得越来越和谐融洽……现在，村里的节会能吸引周边上万人前来观看，小小的香包缝制已培育成产值超800万元的产业，马庄村正全力打造乡村旅游产业综合体。

“唱出精神有干劲，齐心协力搞建设……”在河南省登封市垌头村，为了提升乡亲们的精气神，激发追求美好生活的信心，村里组织起合唱活动。如今的垌头村成了远近闻名“会唱歌的村庄”。

2020年6月，垌头村里开演沉浸式实景体验剧《再现朝阳沟》。就在文化兴村势头正劲之时，2021年夏天的一场山洪，将村民一砖一瓦建起来的剧场、街道冲毁。面对洪水，村里党员干部冲锋在前、抢险救灾。

如今，礼堂、剧场已经复建，村民又敲起鼓、唱起歌，500个座位的剧场坐得满满当当。

绵绵用力，下足功夫，农村精神文明建设在广袤乡村扎实开展，不断提振群众精气神。

在垌头，很多村民讲起令他们难忘的这一幕。村里曾邀请原武警天安门国旗班首任班长董立敢参加升旗仪式。董立敢带了一面来自天安门广场的国旗。为了看一眼这面旗，十里八乡的人都赶来了。

在内蒙古的广袤草原上，一支支乌兰牧骑为群众唱响动人牧歌，传递党的声音和关怀。

在四川小凉山，峨边彝族自治县活跃着一批“德古讲师”。“德古”彝语意为“德高望重的人”。他们走进院坝笋山、火塘村寨，用群众身边事，普及科学知识，帮助群众移风易俗……

加强公共文化建设，丰富乡村文化生活

在河南省信阳市平桥区新集村，乡村绘本馆吸引了很多孩子。这是一座农家院里改造出来的砖瓦小楼。孩子们从校门出来，经常一头扎进这座为他们量身打造的小图书馆。

曾经，老旧的村小学只剩下17名留守孩子。平桥区按照振兴乡村教育、助推美丽乡村建设的思路，改扩建了新集小学，为孩子们建起绘本馆、乡村少年宫。如今，新集村成为美丽宜居村庄，乡村休闲旅游方兴未艾。

习近平总书记指出：“要推动乡村文化振兴，加强农村思想道德建设和公共文化建设”“要推进城乡公共文化服务体系一体建设，优化城乡文化资源配置，完善农村文化基础设施网络，增加农村公共文化服务总量供给，缩小城乡公共文化服务差距”。

各地着力推动城乡公共文化服务体系融合发展，增加优秀乡村文化产品和服务供给，为广大农民提供高质量的精神营养。

在云南省腾冲市和顺古镇，有座著名的乡村图书馆——和顺图书馆，建馆已有90多年，保存着大量的历史书籍和文史资料。

多年沁润，读书已经是古镇人的生活方式。全镇不足8000人，近3000人办有图书借阅证，仅2021年和顺图书馆外借的纸质书就有1万册。李祖益是镇上老居民，他的农闲时光，基本在图书馆度过。

为了满足更多的阅读需求，和顺图书馆建立了电子阅览室、移动图书馆等，还在远离古镇的大庄社区设立分馆，那里的孩子们一结束课业就捧起书本。

今年夏天，贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县台盘村的乡村篮球赛事视频，在社交媒体刷屏。要问赛事有多火爆，不仅十里八乡的群众前来围观，还有河南、广西等地的人慕名而来。台盘村篮球场上，里三层外三层挤满了观众，不少人自备马扎、板凳，更有人搬出梯子。

参赛球员来自当地各族群众，解说员在普通话和方言之间不断切换，中场休息啦啦队表演民族特色歌舞，比赛获胜的奖品是黄牛、香猪、西瓜……所以，网友亲切地把这场乡村篮球赛称为“村BA”。

这场源于“六月六”吃新节的篮球赛声名远播，参赛队伍从刚开始来自周边乡镇，发展到整个黔东南州各县。

7月30日，台盘村又迎来一项重要的篮球比赛——贵州省“美丽乡村”篮球联赛黔东南州半决赛。这是贵州首个以农民群众为主体的大型体育赛事。截至8月16日，赛事在各市州覆盖2624个村镇、进行5457场次，共有30438人参加。

乡村球赛的火爆，离不开不断完善的乡村公共体育服务体系。截至2021年，贵州已建立乡镇、行政村（社区）农民体育健身工程16437个。

在河南省信阳市新县田铺大塆村，最初七八个人吹拉弹唱、自娱自乐的小队伍不断壮大，组成了一支二三十人的文化合作社。有文艺爱好的群众越来越多，全县“乡村文化合作社”一下扩展到68个。

在浙江省宁波市宁海县葛家村，中国人民大学艺术学院丛志强团队在村里就地取材，展开一场艺术改造。提升后的村庄激发了村民艺术创作的热情，链式反应一般延伸开来。

在甘肃省天水市秦安县石节子村，西北师范大学美术学院副教授靳勒，把村里的13户村民院落变成了13个美术馆。一年后，村民带着他们参与的作品走向全国。

如今在全国，有村级综合性文化服务中心57万个，农家书屋58万家……党的十八大以来，我国持续推进公共文化服务标准化、均等化，不断完善覆盖城乡的公共文化服务设施网络，努力为人民群众提供更丰富、更便捷、更“对味”的文化产品和服务。

让有形的乡村文化留得住，让活态的乡土文化传下去

福建有着1600多年的产茶历史，武夷山是乌龙茶、红茶的发源地。2021年3月，武夷山脚下，星村镇燕子窠生态茶园里，在福建考察的习近平总书记叮嘱乡亲们，“要统筹做好茶文化、茶产业、茶科技这篇大文章”。

建立健全服务茶文化、茶产业、茶科技统筹发展的工作机制，推动茶产业高质量发展，如今茶成了武夷山千家万户的“宝”，12万人以茶为生，种茶、制茶、卖茶，茶产业生机盎然。

在武夷山市星村镇黄村，有一个茶农组成的合作社，负责人是黄正华。在党组织带动下，合作社抓培训，发起制茶能手比赛，如今黄村成为制茶工艺村，已培养600多名制茶师。

茶艺师余安琪是名90后姑娘，从小在黄村长大。在她心目中，茶香是最令人沉醉的芬芳——过去向往大城市、外出打工的哥哥姐姐都回来了，成长为新一代茶人；各地甚至国外的游客慕名而来，每年暑假来研学的孩子络绎不绝。“茶文化是中华传统文化的重要内容之一，每个人都能从中找到兴趣。”余安琪说，“茶对我们这代人，早已不仅仅是农业了。”

乡村是中华优秀传统文化的重要载体。习近平总书记强调：“我们要深入挖掘、继承、创新优秀传统乡土文化。”

从充分挖掘具有农耕特质、民族特色、地域特点的物质文化遗产，加大对古镇、古村落、古建筑、民族村寨、文物古迹、农业遗迹的保护力度，到深入挖掘民间艺术、戏曲曲艺、手工技艺、民族服饰、民俗活动等非物质文化遗产……各地坚持在保护中发展、在发展中保护，着力加强农耕文化传承保护，让有形的乡村文化留得住，让活态的乡土文化传下去。

云海翻腾，吞吐着层层梯田。在云南省东南部的红河哈尼族彝族自治州，千百年来，各族人民在哀牢山余脉上一锄一犁共创了一道农耕奇观——哈尼梯田，被联合国粮农组织评选为全球重要农业文化遗产。

鼓励村民用传统材料修缮特色民居“蘑菇房”，同时对内部开展适当改造，满足村民对改善居住条件的要求；打造梯田鸭、梯田鱼、梯田红米系列精细加工产品，并通过“梯田云”电商平台，培育集民俗、餐饮、产品等为一体的文旅产业……多策并举力促哈尼梯田永续利用，千年古梯田焕发新生机。

走进哈尼梯田遗产区重点村落——红河州元阳县新街镇阿者科村，哗哗的溪流穿村过巷，奔向村边层层而下的梯田。这个古朴的村落，保留有典型的“森林—水系—梯田—村庄”生态聚落。

村寨的风貌和味道没变，发展却是日新月异。2018年6月起，元阳县与中山大学合作，推出“阿者科计划”，增强群众参与旅游发展的内生动力，努力实现旅游开发、群众受益和古寨保护共赢。“红稻农家”餐馆经营得有声有色，加上种田、分红、务工等，阿者科村村民高烟苗家收入颇丰，“祖先留下的森林、村落、梯田、水源是我们宝贵的财富，我们一定会保护好！”他说。

跟随乡村振兴的脚步，越来越多的非物质文化遗产绽放出更加迷人的光彩。

苗族姑娘杨文丽曾在外打拼，山外的刺绣机让从小学刺绣的她大开眼界。10年前，她和丈夫带着一台二手刺绣机返回了家乡——贵州省毕节市黔西县化屋村，建起产品加工生产基地。杨文丽决心借助新的技术让精美斑斓的刺绣走出苗寨。很巧，她的奋斗与家乡脱贫攻坚、推进乡村振兴正合拍。

2021年2月3日，习近平总书记在化屋村考察调研时指出，特色苗绣既传统又时尚，既是文化又是产业，不仅能够弘扬传统文化，而且能够推动乡村振兴，要把包括苗绣在内的民族传统文化传承好、发展好。

牢记习近平总书记嘱托，贵州加强民族传统手工艺保护与传承，积极发展苗绣、贵银等民族传统手工业，打造“黔系列”民族文化产业品牌和旅游商品品牌。如今，杨文丽团队有了自己的服饰设计师，从传统中创新花式，开发出挂画、文创等各色产品。让杨文丽欣喜的是，产品不仅游客青睐，乡亲们自己也喜欢。

党的十八大以来，我国传统村落保护力度持续加大，组织实施了传统村落保护工程，将6819个村落列入中国传统村落保护名录，实施挂牌保护，开展传统村落集中连片保护利用示范，52万栋历史建筑和传统民居、3380项省级及以上非物质文化遗产得到保护传承，形成世界上规模最大的农耕文明遗产保护群。

如今，“中国农民丰收节”已成为弘扬中华农耕文化的金字招牌，乡村文明不断焕发新气象。

（本报记者王崟欣、宋豪新参与采写）

《 人民日报 》（ 2022年10月09日 01 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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