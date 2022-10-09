本报记者 郑少忠 王 丹

秋风送爽。在江西省南昌县的南昌向塘国际陆港，五颜六色的集装箱整装待发，汽笛鸣响，两列铁海联运出口班列缓缓驶出，满载155个江铃汽车整车集装箱，一日可抵宁波舟山港和厦门港，再经海运发往中东和南美。一幅县域联通全球、港产城融合发展的蓝图徐徐铺展。

向塘镇位于南昌县境内，多条干线在此交会。江西南部地区70%的货物运输须经过向塘，并由向塘发往周边。

不靠海，不沿江，物流成本相对高的内陆地区如何发展外向型经济？南昌县主动融入国家“一带一路”倡议和“江西内陆开放型经济试验区”发展战略，南昌向塘国际陆港构建起“铁、公、水、空”四位一体的多式联运体系，变货“经”向塘为货“聚”向塘。从全省唯一的“江西省物流中心”，到入选“十四五”首批国家物流枢纽建设名单，如今的南昌县，在着力打造国家综合交通枢纽，建设区域科创中心、金融中心、先进制造业与高品质服务业集聚发展中心方面勇打头阵。

“加入铁海联运，陆运在途时间由72小时缩短至24小时以内，运输费用由之前的4100元/车下降为800元/车。”江铃汽车股份有限公司副总裁许兰锋表示，从出口汽车零配件到整车集装箱运输，运输成本大大下降，效率大为提升。“一次申报、一次查验、一次放行。”今年6月，南昌向塘国际陆港铁路海关监管作业场所正式运行，在通关时效层面实现“零等待”。

进境与沿海同价到港、出境与沿海同价起运、通关与沿海同样效率，按照“三同”要求，南昌县与铁路部门、运营企业、船舶公司和港口对接，争取最优运价，积极推动国际贸易“单一窗口”标准版建设和实施，提升通关效率。如今，南昌向塘国际陆港已开通9条国际直达班列和9条铁海联运集装箱外贸班列，覆盖30多个国家和地区。今年前8个月，南昌向塘国际陆港已累计开行外贸班列748列，标箱44408个，货值11.6亿美元，铁海联运集装箱到发量居江西省第一位。

平台加持，力促降本增效；港产联动，助推经济发展。向塘往北10公里，便是江西省首个工业总产值和主营业务收入双双超过400亿元的县域经济技术开发区“小蓝经开区”。如今，南昌县重点打造“3+3+N”产业体系，大力发展汽车及新能源汽车、食品医药、建筑、商贸、陆港经济等“五大千亿产业集群”；以小蓝经开区为龙头，以南昌向塘国际陆港为引擎的“一区一港、多点支撑”产业布局基本成形。

区位优势显现，助推传统枢纽经济迭代升级。智慧化的仓储物流系统长啥样？从“人找货”到“货找人”。在南昌传化智能公路港项目的仓库内，智能分拣系统可把带有条形码的大件货精准派送至各条支线；在京东向塘“亚洲一号”物流园里，自动导引运输车（AGV）来往穿梭……如今的向塘，汇聚了各类物流企业超200家，大多都已实现智能换代，现代智慧物流运作体系井然有序。

10年来，南昌县地区生产总值从2012年的438亿元增长到2021年的1196亿元，连续10年居江西省县域经济第一位。

《 人民日报 》（ 2022年10月09日 02 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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