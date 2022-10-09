本报记者 王乐文 龚仕建

满载部件的拖车来回穿梭，智能机器人在流水线上作业……金秋时节，位于陕西省西安高新区的比亚迪汽车有限公司厂区里，经过冲压、焊接、涂装、总装等工艺流程后，一台台新能源汽车正陆续驶下生产线。

“喜迎党的二十大，我们要立足岗位多作贡献。”比亚迪西安地区总经理刘振宇介绍，目前，比亚迪已在陕西实施一批新能源汽车重点项目，涉及整车、电池、电机、电控等全产业链。

聚焦新能源汽车重点产业链，陕西省制定发布乘用车（新能源）产业链三年行动计划（2021—2023年），持续优化营商环境。除比亚迪外，陕西还聚集了陕汽、西安吉利等新能源车企和三星环新、众迪锂电池等一批重点企业，形成新能源汽车产业集聚发展强劲势头。

陕西省工信厅副厅长刘波介绍，陕西加快提升新能源汽车零部件产业链实力，吸引了西安清泰科新能源技术有限公司等一批产业链上下游配套企业落户，构建起涵盖研发设计、关键零部件和整车制造、市场服务等环节的完整产业链条。

“当年入驻西安高新区，看重的是这里良好的创业环境。如今企业发展步伐加快，得益于陕西日益完善的新能源汽车产业链条。”清泰科公司负责人张磊说。从10人的初创团队起步，清泰科公司如今已发展成为一家拥有50余项国家专利的专精特新企业。

西咸新区沣西新城自动驾驶测试路段，3辆自动驾驶的小巴车顺利通过约25公里的测试路段。西安商汤智能科技有限公司智能汽车事业部商务副总监王伟介绍说：“车身装载激光雷达、毫米波雷达及超高清摄像头，可360度感知车辆周围各类路况变化。”目前，陕西已发放首批5个自动驾驶车辆道路测试牌照，用于物流领域、度假休闲场所和公交领域。

智能网联汽车、智能交通系统与新能源汽车产业密切相关。依托秦创原创新驱动平台，陕西围绕新能源车企列出的关键技术清单，整合创新力量，建成了智能网联汽车创新中心等研发平台。

陕西省工信厅数据显示，今年1至9月，陕西省新能源汽车产量达60.7万辆，同比增长324%。“未来，陕西将进一步加快发展新能源汽车产业，加速智能网联汽车相关重大项目落地，力争在关键技术攻关等方面形成基础优势和创新高地。”陕西省政府相关负责人表示。

《 人民日报 》（ 2022年10月09日 01 版）

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经