本报记者 周 欢

图①：9月20日，瓜果丰收，篁岭村村民汪杏花在自家菜地里摘瓜。

本报记者 周 欢摄

图②：9月19日，篁岭村村民裘容花（左）和江桂珍（右）正在晒工坊切晒辣椒。近年来乡村旅游蓬勃发展，村民生活进一步改善。农家竹匾中的丰收，村民脸上的喜悦，构成一幅优美的画卷。

程 虹摄（人民视觉）

图③：9月19日，篁岭村村民曹根生将花生用红绳捆绑后晾晒。

本报记者 郑少忠摄

图④：无人机俯拍篁岭村的晒秋景观。

方华彬摄（资料图片）

图⑤：辣椒是篁岭村重要的农产品。辣椒收获后，当地村民将一部分晾晒成干辣椒，将一部分做成辣椒酱。随着当地旅游业的兴起，辣椒酱成为篁岭村的“土特产”，受到游客喜爱。图为篁岭村商店中售卖的辣椒酱。

本报记者 周 欢摄

图⑥：9月25日，从篁岭村晒工坊远眺，村庄白墙青瓦，晒盘火红。

王宗培摄（人民视觉）

如果说大自然的秋色是一抹灿烂的金黄，那么这里的秋色便是金黄里缤纷的点缀。这点缀就盛放在江西省婺源县篁岭村农家圆圆的晒匾里。

9月的清晨，朝阳初升，晨雾渐散，挂在山坡上的篁岭村开始苏醒。村民江桂珍将前一天晚上收纳装袋的辣椒和玉米从置物架上取下来，重新铺满晒匾，端放到三楼屋檐下长长的木托架上。不一会儿，左邻右舍都将收获的农产品摆满了自家的晒架。

身处其间，目之所及，火红的辣椒、金黄的玉米、橙黄的南瓜……丰收的喜悦扑面而来；站在高处，放眼望去，徽派民居层层叠叠、依山而建，白墙青瓦被缤纷点缀，宛如一幅色彩斑斓的油画。这便是闻名遐迩的篁岭晒秋。

谁能想到，这座以晒秋闻名的静谧古村，也曾一度面临人走屋空半空心化的窘境。

2009年，婺源县投资1200万元建设移民新村，对篁岭村的320名村民实施整体搬迁，总投资6亿多元的篁岭旅游开发项目随之启动。

篁岭村引入旅游公司，对篁岭村进行统一的规划建设、风貌修缮，让有手艺、有特长的村民展示晒秋、当地手工艺等，使古村重现炊烟袅袅的景象。目前在公司工作、承租经营的村民有150余人，人均年收入达到5万元以上。村民还参与到开发运营中，公司流转周边的梯田，统一规划种植，打造农业观光园。而篁岭景区周边晓容、前段、栗木坑、篁岭新村等村庄搭上“顺风车”，百余家农户从事农家乐经营，户均年增收15万元。

婺源篁岭景区品牌策划部经理谢巧娟介绍，篁岭晒秋广受关注，离不开篁岭独特的地理环境。篁岭村呈扇形分布在婺源主峰石耳山，属山居村落，地无三尺平，农产品缺少晾晒场地，于是家家户户就在自家屋檐下搭建晒架，用竹制的晒匾晾晒。久而久之，晒秋演变成为这里的农俗。虽然晒秋并非篁岭村独有，在南方地势高、平地少的地区，也有类似农俗。但篁岭村的房屋紧密错落排布在山坡上，层次感分明，使得篁岭晒秋更具特色。

谢巧娟说，篁岭村的晒秋并不限于秋天。晒秋的“秋”，指收获的农产品。在篁岭村，只要出太阳，一年四季都有应季的农产品可晒——春晒竹笋、蕨菜，夏晒茄子，秋晒辣椒、玉米，冬晒红薯。

目前篁岭正值丰收季，慕名而来的游客熙熙攘攘，或举起手机，将自己与篁岭的秋色定格；或驻足山腰，静静凝视秋日的美。游客镜头中是农业丰收的景象，还有村民增收的喜悦。

《 人民日报 》（ 2022年10月09日 06 版）

(责编：申佳平、陈键)

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