本报记者 吴 月

数据来源：教育部等

制图：张芳曼

“过去，有的学生上学要走三四公里的山路，吃午饭很不方便。农村义务教育学生营养改善计划实施以来，在学校吃得越来越好，学生们个子更高了、身体更壮了！”宁夏回族自治区固原市西吉县马建乡大坪小学校长李鸣高兴地说。

记者从教育部获悉：截至2021年底，农村义务教育学生营养改善计划（以下简称“营养改善计划”）已惠及学生3.5亿人次。党的十八大以来，教育部会同财政部、国家发展改革委、国家卫生健康委、国家市场监管总局等有关部门深入推进营养改善计划各项工作，试点地区学生营养健康状况明显改善，身体素质明显提升。

——营养膳食补助标准提高，供餐质量提升。

萝卜牛肉丝、炒冬瓜片、炒花菜、肉末粉丝汤、苹果、牛奶……贵州省铜仁市第十一小学公示栏上，每日的营养午餐食谱一目了然。五年级4班学生陈曦很喜欢学校的午餐，她说：“学校的午餐营养丰富，还非常好吃！”据悉，贵州省2021年启动营养改善计划“提质行动”，提高食谱科学水平、提升供餐质量标准，让学生不仅能吃饱，更能吃得营养、科学。

这是各地提高供餐质量、持续改善学生营养健康状况的缩影。党的十八大以来，我国两次提高农村义务教育学生营养膳食补助标准，从每生每天3元提高到5元，逐步实现从“吃得饱”向“吃得好”转变。

——就餐条件改善，学校食堂供餐率提高。

在青海省，各级教育行政部门联合财政等部门成立营养改善计划工作领导小组，制定营养改善计划实施方案、资金管理办法、营养配餐指南等相关制度。同时，大力推进学校食堂新建、改建、扩建和维修改造，组织开展“阳光厨房”“绿色食堂”等创建活动，推动青海基本实现寄宿制学校食堂全覆盖。

据悉，为进一步改善就餐条件，提高学校食堂供餐率，中央财政安排农村义务教育薄弱学校改造食堂建设专项资金，支持试点地区食堂建设。同时，引导各地统筹项目和资金，进一步加大食堂建设力度。截至2021年底，在实施营养改善计划的地区，实行学校食堂供餐的学校占76%，其中国家试点县的学校食堂供餐率近90%。

——工作机制建立健全，切实保障食品和资金安全。

在云南省文山壮族苗族自治州丘北县，“中小学食堂综合管理平台”在学校食堂信息化管理中发挥了很大作用。通过教体局、学校、配送企业三方平台，相关管理人员可以对供货企业资质、食品采购入库、食品安全、财务管理等环节进行全过程信息化管理。如今，云南各地正在逐步探索建立全过程监督管理信息系统，引入电子秤、人脸识别设备、农残检测仪等，充分运用物联网、大数据等技术手段，进一步规范营养改善计划精细化管理。

近年来，教育部指导和督促试点地区以保障食品安全和资金安全为重点，建立健全供餐准入、退出机制，完善大宗食材及原辅材料集中统一采购制度、配送制度、陪餐制度等，各级教育行政部门定期组织专项督导、专项整治、绩效评估。此外，各地开展多种形式的营养科学知识普及活动，培养师生科学的营养观念和饮食习惯。教育部会同国家卫生健康委举办营养改善计划管理与监测培训、开发电子营养师系统等，有效提高基层工作人员营养配餐能力。

——学生营养状况明显改善，身体素质明显提升。

中午时分，广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县丹江中学食堂的自助餐开餐了，学生们秩序井然地排队盛菜。该校教师介绍，学校的营养餐采用自助用餐模式以来，菜品种类更丰富了，既满足学生差异需要，又增加了营养摄入，更有利于学生健康成长。

根据中国疾病预防控制中心监测数据，从2012年到2021年，营养改善计划实施地区男、女生平均身高累计增量为4.2厘米和4.1厘米，平均体重累计增量为3.5公斤和3.3公斤，均高于全国农村学生平均增长速度。2021年中西部农村学生的生长迟缓率为2.5%，比2012年下降了5.5个百分点。

据了解，营养改善计划的实施有效改善了学生的营养健康状况，在控辍保学等方面起到积极作用，有力保障了学生不会因营养匮乏而影响受教育的权利和效果。此外，实施过程中，各地采取就近采购食材、建设生产配送基地等方式，推动了学校农产品需求与农村产业发展精准对接，并提供了大量工作岗位，有力带动了当地经济发展和农民增收。

记者了解到，营养改善计划也获得了国际赞誉。世界粮食计划署对169个国家的调查结果显示，我国是全球少数同时在中学、小学阶段提供营养餐的国家，学校供餐规模位居前列。

“营养改善计划的实施为促进教育公平、推进脱贫攻坚、实施乡村振兴战略注入了强劲动力，为提高民族素质、建设教育强国和健康中国奠定了坚实基础。”教育部相关负责人表示。

《 人民日报 》（ 2022年10月09日 01 版）

(责编：申佳平、陈键)

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