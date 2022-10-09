原标题：两部门：企业、个体工商户14项收费缓缴一个季度，不收滞纳金

财政部网站8日消息，财政部和国家发展改革委近日发布《关于缓缴涉及企业、个体工商户部分行政事业性收费的公告》。

公告提出，在2022年10月1日至2022年12月31日期间，对企业、个体工商户应缴纳的《涉及企业、个体工商户行政事业性收费缓缴清单》内收费项目，自应缴之日起缓缴一个季度，不收滞纳金。 《涉及企业、个体工商户行政事业性收费缓缴清单》包括耕地开垦费、污水处理费等14项收费。(中新财经)

图自财政部网站

(责编：申佳平、陈键)

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