马祚波

原标题：“团购房”成调控“新宠” 提振市场效果待观察

在今年以来的多轮楼市调控中，“团购房”成为越来越多城市的新选择。据不完全统计，江苏连云港、浙江杭州、吉林长春、广东中山、辽宁沈阳等数十个地方在今年下半年推出了相关团购方案。

记者发现，有的城市是以团购套数来确定优惠幅度，以浙江桐庐为例，当地的团购方案为：在备案价打折后的价格基础上，对一次性购买10套及以上的再下浮优惠3%；对一次性购买20套及以上的再下浮优惠5%。

除了面向普通购房群体，有不少城市的团购对象集中在机关单位和国有企事业单位，如吉林长春在今年7月出台的“稳楼市”方案中提到，“支持机关单位、国有企事业单位、大专院校、科研院所和社会群体与房地产开发企业接洽，组织商品房集中批量购买活动。”

从目前推出“团购房”的地方来看，市场人士指出，主要是以三四线城市为主，住房团购可以促进楼市的活跃度，加快恢复市场信心。不过，公开资料显示，目前团购成功的案例并不多，提振市场的效果仍有待检验，此外需要提醒买房人的是，团购房也要选择合适的项目，要根据自己的实际需求再做决定。

(责编：申佳平、陈键)

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