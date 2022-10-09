左宇坤

原标题：重磅利好之后，国庆楼市“战况”如何？

刚刚过去的国庆黄金周，对于房企来说，也是抢收楼市“银十”开门红的重要日子。

节前“政策大礼包”释放利好，开发商摩拳擦掌拼业绩，国庆假期楼市销售情况如何？

资料图：参展商售楼人员向顾客介绍楼盘。

卖方：使出浑身解数

“看房的人很多，是真的多，感觉好久没有这么忙碌了。”身在某省会城市的房地产中介杨真(化名)对中新财经记者表示，自己在国庆七天假期里，结结实实加了七天班，基本晚上快零点才能回到家里，梳洗完毕后还能看到同事在工作群里发“销售战报”。

“售楼部人很多，不少楼盘看房的队伍都排到门口了，要一批一批放人进去。”身在某县城的房地产中介李涛(化名)同样表示，自己知道最火的一处楼盘，假期里最多的一天接待了近120组客户，售楼处激光笔都用坏了几根，这在本地已经是非常罕见的流量了。

国庆假期，需求端看房活跃度的提高成为全国普遍的现象。中指研究院指出，据部分房企反馈，今年国庆期间的到访量较平日增加，特别是大城市销售略有恢复，但不同城市、不同项目分化明显。

售楼处的热闹也传递到二手房市场，贝壳研究院数据显示，贝壳50城二手房日均带看客户量同比增长7%，超六成城市带看客户量同比增长，东莞、厦门、成都等城市带看客户量同比增长超过50%。

对于看房火热的原因，上述工作人员均直言，很大程度上是由于各大开发商推出了众多优惠，首付分期、一口价特惠单位、购房送家电、购房赠送物业费等营销活动屡见不鲜。

杨真表示，国庆前自己所在的机构就已筹划了多个销售方案，各种附加的活动也明显增多。

“比如之前，很多楼盘是要绑定车位销售的，现在不仅解绑了，有些还会送车位。或者是一些‘二选一’的优惠活动，送车位或者送装修，价值能在十几万元吧。”杨真说。

除了开发商发力，房地产中介也投入了更多的精力。杨真提到，因为自己所在城市假期天气不太好，对于有看房意愿的客户，自己基本都会车接车送。“假期难免会堵车，一天花费路上的时间就有四五个小时。”

李涛也表示，有些中介机构还联合售楼处，推出“看房班车”等便利措施，自己也是24小时在线。“只要想买，认购书、刷卡机送到客户家里都行。”李涛笑称。

资料图：多家房地产中介。 苏婷 摄

买方：观望情绪仍浓

身在广东的林女士整个国庆节基本都“泡在了售楼处”，终于赶在假期的尾巴选定了自己心仪的房子。

“从毕业定居开始，就有了买房的念头，但总觉得遥不可及。陆续看了几年房，也看着房贷利率从6%-7%的高点，降到了现在的4.1%。”林女士在这个假期集中看了十几个楼盘，最后认购了一套首付近50万元，贷款100多万元的房产。

“我是在7号签的认购书，当时置业经理说他们这个假期已经成交了40多套了，甚至有人进售楼部20分钟就刷卡。”林女士说。

她表示，自己也考虑过后续房价会不会再降，但确实已经有些“看房倦怠”，只想早点定下来。作为刚需群体，她认为这个价位和户型已经非常满意了。

首套个人住房公积金贷款利率下调0.15个百分点、明年底前居民换购住房可享个税退税优惠、首套房贷利率下限有望突破4.1%……国庆节前的最后两天，多部门接连发布三项重磅利好政策，对于提振市场信心、加快购房者入市节奏均有所助益。

根据媒体报道，广东、山东等省份部分城市已经跟进落地相关政策，广东清远首套房贷利率最低可至3.7%，阳江可至3.9%，云浮、湛江等城市取消首套房贷利率下限；山东济宁下限降至3.95%，青岛、济南、淄博等城市首套公积金贷款利率已经下调至3.1%。

“政策持续利好，确实提振了消费者信心。但难以避免的是，不少顾客也会考虑后续会不会有更大的政策、更好的价格。”杨真说，这就导致虽然带看率有所提升，但真正转化为订单的比例还不太理想。

“在我们店里的话，中介在7天的假期能签到3套房，就已经是非常好的业绩了。”杨真说，但也不必太着急，买房的考虑周期普遍较长，自己目前正陆续接到3日、4日带看客户的反馈，相信之后还会有认购达成。

根据中指监测数据，2022年国庆假期期间，20个重点监测城市新建商品住宅成交面积较去年国庆假期下降37.7%，部分城市在去年同期低基数下同比表现增长，但整体成交降幅仍较大。考虑到网签数据具有一定滞后性，结合企业反馈及认购情况来看，部分城市黄金周楼市出现一定恢复。

资料图：城市一景。 中新网记者 左宇坤 摄

展望：四季度新房市场或逐渐企稳

“现在，市场可以说已经形成共识了，想‘量升’必须得先‘价跌’。”杨真表示。

李涛则提到，有些楼盘连平常不好卖的顶层、底层也开始抢购了，原因就是有了价格上的大优惠。“‘顶天立地房’和其他楼层的均价大概差3%-5%左右，也就是100万元的房子便宜三、五万元。但现在开发商为了快速消化，总价能直接少个10万-15万元，自然就不愁卖了。”

“有些开发商会说，节后价格要全线上涨3%，但这也是每次节日之后的惯常说辞罢了。”杨真表示，价格的变动还是要看成交量，之后还有“双十一”、感恩节、“双旦”等等，自己和同事们依然在筹划着优惠活动。

中指研究院指数事业部市场研究总监陈文静认为，短期来看，购房者观望情绪仍在，前期政策显效仍需时间，若政策持续发力，各地配套政策持续跟进和落实，购房者置业情绪有望继续修复，四季度新房市场或逐渐企稳。

(责编：申佳平、陈键)

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