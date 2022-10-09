陈占杰

原标题：粮农组织食品价格指数9月继续回落

联合国粮食及农业组织7日发布报告显示，9月粮农组织食品价格指数为136.3点，环比下降1.1%，连续第六个月回落。

数据显示，9月植物油价格指数环比下跌6.6%，创2021年2月以来最低水平。报告指出，国际植物油价格大幅降低，抵消了谷物价格上涨对指数的影响。

9月，谷物价格指数环比上涨1.5%。其中小麦价格指数反弹2.2%，玉米价格基本稳定，大米价格指数上涨2.2%。

此外，9月乳制品价格指数环比下降0.6%，肉类价格指数环比下降0.5%，食糖价格指数环比下降0.7%。

粮农组织食品价格指数衡量一揽子食品类商品国际价格月度变化，由谷物、植物油、乳制品、肉类、食糖5类商品价格指数加权平均数构成。该指数3月升至159.3点，为1990年开始编制指数以来的最高值。

(责编：申佳平、陈键)

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