王灿

原标题：懒人神器还是交智商税？ 洗鞋机销售额暴增700%

试图发掘一切方式解放双手的人们，又找到了洗鞋子的懒人神器——洗鞋机。来自电商平台的数据显示，今年国庆假期前三天，洗鞋机销售额较去年国庆假期增长7倍。另有数据显示，2022年1-8月，洗鞋机规模已经突破了30万台。

月销量超过2000台

在电商平台上搜索洗鞋机，出现的功能和分类真挺多。“全自动洗鞋机”“洗烘一体”“可折叠洗鞋机”“超声波洗鞋机”“全壁刷”……各式各样的洗鞋机出现在搜索页面上。在京东平台，可以搜索出超4.6万件洗鞋机相关商品（包括家用洗鞋机、洗鞋粉、替换刷、商用大型洗鞋机等）；在淘宝平台，有超3000件相关商品。在社交分享平台小红书APP，洗鞋机相关笔记有3100多篇。

记者注意到，这些洗鞋机的价格普遍在200元至600元左右，也有超千元的高价产品。某电商平台上，售价379元的一款洗鞋机累计收获了50万条评价。另一平台上，售价218元起的洗鞋机月销量超2000台，成为该平台洗鞋机热销榜的TOP1。记者注意到，与普通洗衣机不同的是，洗鞋机滚筒内有毛刷，方便去污。有的洗鞋机还可以用来洗地毯或衣物，如果需要洗衣物，把毛刷拆掉就可以了。

懒人神器or智商税？

日常生活中，洗鞋子的频率没有洗衣服高，大多数人选择手动洗刷，洗鞋机为啥受青睐？记者注意到，不少洗鞋机都打上了“懒人神器”的标签，能够帮助消费者“解放双手”，一键全自动款可以省心省力，带烘干功能的在阴雨天也能即洗即穿。有消费者购后评论道，“小巧轻便不占地方方便移动，刷鞋干净，可放四五双，全自动洗烘一体解放双手，值得拥有。”

不过，也有消费者认为，洗鞋机并没有想象中好用，认为它是“智商税”“鸡肋”。比如，每双鞋子的材质不同，软鞋面可能被刷出小毛球；毛刷只能刷到鞋子表面，内部无法像手洗一样刷洗到位，有消费者觉得洗鞋机洗的鞋子不如手洗得干净等等。可见，如同扫地机器人、洗碗机等家电一样，洗鞋机解放双手的同时，也难逃“智商税”吐槽。

市场仍处于导入期

“从市场规模来看，目前洗鞋机规模稳定提升，并主要以中低端产品为主。根据奥维云网线上监测数据，2022年1-8月洗鞋机规模已经突破了30万台，其中，300-500元的产品占到了49.5%的市场份额。”奥维云网（AVC）大家电事业部高级研究经理车宇航接受扬子晚报/紫牛新闻记者采访时表示，整体来看，洗鞋机市场目前依旧处于导入期阶段，传统家电品牌已经在积极布局。

而国庆期间洗鞋机之所以销量暴增，究其原因，车宇航分析道，“首先是气候加持，十月初北方区域气温急转直下，而集中供暖尚未开始，鞋子手洗让用户苦不堪言，这给洗鞋机的爆发提供了客观条件。此外，7、8两月洗鞋机行业规模增速放缓，为10月的爆发进行了蓄力。最后，洗鞋机在2021年刚刚进入市场，规模基数相对较低。”

另外，奥维云网分析认为，随着消费主力的转移，年轻群体在消费中的话语权和影响力越来越大，“精致懒”正在成为潮流。在消费水平不断提高的今天，爱鞋人士的队伍不断壮大，也催生了洗鞋机市场的发展，因此就需求端而言，洗鞋机市场仍有可观前景。

(责编：申佳平、陈键)

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