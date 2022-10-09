潘福达

原标题：国庆长假“反向旅游”成潮流

在刚刚过去的国庆假期，近程旅游、都市休闲游分外活跃。多家旅游平台数据显示，部分原生态、商业化程度较低的小众景点、非著名旅游城市受到年轻游客大力追捧，“反向旅游”成为新潮流。

“宇宙的尽头”上热榜

在今年国庆黄金周，全国各地旅游景点依旧是一片火热景象，“男子爬黄山10分钟走1米”的话题登上了热搜，全国多个景区都达到最大承载量。面对汹涌的旅游大军，很多游客有了不同选择，从大城市来到小城市旅游，以低价享受高星酒店服务。

在去哪儿平台上，国庆假期“冷门”旅游城市酒店预订间夜量比2021年同期增长超三成，其中高星酒店预订间夜量增幅明显，比2021年同期增长四成。甘肃临夏、宁夏石嘴山、青海海北、内蒙古巴彦淖尔、四川遂宁酒店四星、五星酒店预订量同比增长均超10倍。据马蜂窝数据，近一周“小众海岛”平均搜索热度上涨超100%，广东、福建、浙江多个海岛登上“国庆假期热门小众海岛目的地”榜单。

“反向旅游”是指年轻游客为了避开人潮，选择非著名旅游小城，以安静、清闲地度假。有网友曾在社交平台晒出“300块在鹤岗住五星级酒店”的经历，让鹤岗旅游收获了一波关注度。以螺蛳粉闻名的柳州、“宇宙的尽头”铁岭、石油小城克拉玛依等城市，正成为这波“反向旅游”潮流中的热门目的地。

“过去的旅游是看风景，今天的旅游是体验场景。”中国旅游研究院院长戴斌说，热门旅游景点一到节假日往往人满为患、价格飙升，随着人们旅行经验越来越丰富，很多游客不愿意跟风出游，只要找到安静的地方休息几天，就是很好的度假方式。

京郊民宿“睡到自然醒”

与选择冷门城市旅游有着类似逻辑，“酒店民宿游”也开始在年轻游客群体中受到热捧。在社交平台上，有网友总结了“躺游”的精髓：不做计划，不赶景点，睡到自然醒，休息为主，游玩为辅。在这个国庆假期，北京郊区就迎来了众多“不远游”的游客光顾。

“重阳登高，景色太美了！”10月3日晚，刘先生带着一家老小入住八达岭长城附近一家民宿，第二天睡到自然醒，然后以爬长城的方式迎接重阳节，很闲适。假期头两天，李女士一家三口入住延庆一家亲子度假村的家庭房，把孩子交给了管家，自己和丈夫则在度假村附近的一片花海美美地拍了一阵美景。

飞猪平台发布的国庆旅游消费观察显示，品质化、安心游特征显著，高星酒店订单量较上一个时长七天的假期春节翻倍增长，高星级度假酒店、近郊亲子酒店较为热门。途家民宿国庆出游报告表明，北京民宿出游热度自中秋以来持续稳居第一，怀柔、延庆、密云三个郊区同时上榜，怀柔民宿预订量同比去年增六成，乡村旅游的火爆行情让北京民宿市场持续领跑全国。

露营玩法解锁金秋美景

“露营才是解锁京郊秋季美景的最好方式！”国庆假期去延庆百里山水画廊露营的市民刘君兴奋地说道。今年夏天，她在朋友的推荐下“种草”了露营这种新形式，并购买了部分装备。

携程数据显示，国庆假期人均露营花费为650元左右，相较中秋露营贵了约30%，上海、广东、北京、浙江游客更青睐长假露营。在飞猪平台，“露营+飞盘”“露营+骑行”“露营+烧烤”“露营+自然写生”“露营+昆虫探秘”等个性化玩法备受欢迎。根据去哪儿平台数据，国庆假期北京地区露营主题公园门票预订量同比增五成，露营相关产品（住宿、出游）预订量是去年的4倍。

露营很美，但需要游客更加用心。刘君分享了自己的攻略：选择山区露营地一定要注意远离落石区域，不能在洼地驻扎，尽量选择有阳光的平地，避免潮湿环境。北京秋季昼夜温差较大，一定要带好防寒衣物，确保帐篷防风性能，并且备好个人常用药和防蚊虫装备。

各旅游平台提示，天气转凉，早晚温差大，在山区露营尤其要注意夜间防寒保暖，应当选择正规露营主题公园，并且露营出行时不建议在野外过夜，尽可能“当天去、当天回”。

(责编：申佳平、陈键)

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