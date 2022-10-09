安蓓

原标题：国家发展改革委价格监测中心：预计本轮国内成品油调价“搁浅”

新一轮成品油调价窗口即将于10日开启。记者8日从国家发展改革委价格监测中心了解到，综合多家机构分析预测情况，本轮国际原油平均价格和上轮相比略有下降，再考虑汇率变动因素，预计在本轮成品油调价窗口，调价“搁浅”的可能性较大。根据现行石油价格管理办法，此次调价若“搁浅”，未调金额将纳入下次调价时累加或冲抵。

国家发展改革委价格监测中心国际价格监测处处长赵公正分析说，近期，主要受欧佩克与非欧佩克产油国决定大幅减产200万桶/日等因素影响，国际市场原油期货价格连续5个交易日上涨。10月7日，纽约WTI、伦敦布伦特原油期货价格分别为每桶92.64美元、97.92美元，与9月30日相比分别上涨13.15美元、9.96美元，涨幅分别为16.54%、11.32%。受此影响，国际原油10日移动平均价格从月初的低点开始回升，和前10日移动平均价格相比，降幅在逐渐收窄。

(责编：申佳平、陈键)

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