广州海关出台48条措施支持南沙深化粤港澳全面合作
2022年10月09日08:34 | 来源：新华网
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原标题：广州海关出台48条措施支持南沙深化粤港澳全面合作
广州南沙是粤港澳大湾区的重要外贸枢纽，广州海关8日出台48条细化措施，涉及促进大湾区要素便捷流动、支持重点项目建设、支持建设中国企业“走出去”综合服务基地、加强粤港澳三地规则衔接等四大方面，以加快推动南沙深化粤港澳全面合作。
海关以模式创新助力人员、货物等要素在大湾区高效、便捷流动。广州海关综合处处长唐庆林介绍，这些细化措施中，近20条服务举措涉及跨境科研物资自由流动、口岸物流监管多元、中欧班列业务加速、粤港澳人员往来便利、国际分拨中心建设等内容。
海关持续制度创新，支持重点项目建设。广州海关副关长陈针表示，将紧扣跨境电商业务、“保税+”业务、汽车产业链等重点项目，持续优化监管服务。比如，开展跨境电子商务零售进口退货中心仓业务，开展农产品、化工、工业硅等大宗商品期货保税交割业务。
规则衔接是粤港澳大湾区建设的重点。广州海关促进优化营商环境，支持在南沙试点对农产品、食品以外的部分法检商品检验实施采信，支持粤港澳大湾区内地临床急需药品、医疗器械便利通关，深化“智慧海关”改革，强化粤港澳三地知识产权保护执法合作。
陈针介绍，下一步，广州海关将紧密对接地方政府和企业需要，着眼南沙长远创新发展，不断提升跨境贸易便利化水平，全力支持广州南沙深化粤港澳全面合作，建设重大战略性平台，在粤港澳大湾区建设中更好发挥引领带动作用。
(责编：申佳平、陈键)
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