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全国汽车保有量达3.15亿辆 连续三个月新增量超200万辆

任沁沁
2022年10月09日08:34 | 来源：新华网
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原标题：全国汽车保有量达3.15亿辆 连续三个月新增量超200万辆

　　记者8日从公安部获悉，据公安部最新统计，截至2022年9月底，全国机动车保有量达4.12亿辆，其中汽车保有量3.15亿辆，第三季度汽车保有量月均新增量明显高于上半年，连续三个月新增量超200万辆。

　　2022年前三季度，全国新注册登记机动车保有量2621万辆，其中汽车保有量1740万辆。随着汽车产业复工复产、汽车消费市场逐步回暖，7月以来，汽车新注册登记量连续3个月超过200万辆。第三季度汽车新注册登记量达629.5万辆，比去年同期增加25.4万辆，第三季度月均新注册登记量达209.8万辆，明显高于上半年月均185.1万辆。

　　截至9月底，全国新能源汽车保有量达1149万辆，占汽车保有量的3.65%。今年前三季度，全国新注册登记新能源汽车371.3万辆，同比增加184.2万辆，增长98.48%，占汽车新注册登记量的21.34%。第三季度，新注册登记新能源汽车达149.5万辆。

　　全国机动车驾驶人数量达4.99亿人，其中汽车驾驶人数量为4.61亿人，占驾驶人总数的92.46%。前三季度，全国新领证驾驶人2392万人，较去年同期减少279.9万人。今年4月1日起实施的《机动车驾驶证申领和使用规定》新增“轻型牵引挂车”准驾车型（C6），目前已取得C6准驾车型驾驶人数量达34.6万人，促进了房车旅游新业态发展。

　　截至9月底，全国有82个城市汽车保有量超过100万辆，38个城市汽车保有量超过200万辆，21个城市汽车保有量超过300万辆。其中，北京汽车保有量超过600万辆，成都、重庆汽车保有量超过500万辆，苏州、上海、郑州、西安、武汉汽车保有量超过400万辆。

　　此外，前三季度二手车市场保持活跃，机动车转让登记量达1640万笔，在异地直接办理交易登记的二手小客车达257.5万辆。前三季度，全国网上办理补换领驾驶证行驶证、发放临时号牌等业务6799万次。

(责编：申佳平、陈键)
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