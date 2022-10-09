姜琳、谢建雯、谢樱

原标题：新华视点｜各地社保“降缓返补”政策落地追踪

今年以来，为稳经济、稳市场主体、稳就业，党中央部署实施了社会保险“降缓返补”一揽子政策。当前，受新冠肺炎疫情反复等因素影响，部分企业仍面临一定困难，多地加力落实各项社保助企纾困政策，帮助企业渡过难关。

社保“降缓返补”为企业减负逾千亿元

“国家政策出台后，我们制定实施细则，通过建立人社、税务联动机制，精准识别符合条件的企业，最大限度放宽缓缴期限，并明确可分批次补缴，减轻企业的还款负担。”湖南省人社厅有关负责人介绍说。

夜幕降临，位于湖南长沙市岳麓区岳华路的徐记海鲜菜肴飘香、宾客满座。此前因疫情影响，这家大型餐饮企业部分门店暂停堂食，导致经营收入下滑，资金周转压力加大。

企业品牌营销部经理郭阳告诉记者，关键时候，当地人社部门为企业缓缴社保费近200万元，发放留工培训补助65万多元、失业保险稳岗返还26.9万多元、降低工伤社保费近7万元，帮助企业解决了短期困难，也稳定了约1700人的用工队伍，目前经营已恢复稳定。

1至8月份，湖南省落实降低失业、工伤保险费率减轻企业负担28.72亿元，缓缴社保费12.8亿元，发放稳岗返还资金11.78亿元，惠及企业11.91万家，稳定岗位322.1万个。

工人在湖南省株洲市一家轨道交通配套企业的生产车间内工作。新华社记者白田田2022年7月19日摄

“1.6亿多户市场主体是中国经济的重要基石，是稳住就业基本盘的关键。”首都经济贸易大学中国新就业形态研究中心主任张成刚说。

延续实施阶段性降低失业、工伤保险费率政策，缓缴社会保险费，加大失业保险稳岗返还实施力度，发放一次性留工培训补助、一次性扩岗补助……今年以来，我国连续出台一系列政策措施，为市场主体纾困减压、助力企业稳岗扩岗。

人社部数据显示，1至7月份，各地落实降低失业、工伤保险费率为企业减负超过1000亿元；阶段性缓缴养老、失业、工伤三项社保费政策出台4个月，已缓缴660余亿元；1至8月份，各地已向1120.1万户次企业发放稳岗资金646.3亿元。

不断扩大政策实施范围和支持力度

随着疫情多点散发和国际形势复杂变化，我国持续加大社保对市场主体的支持力度，不断扩大政策实施范围。

作为一家拥有1800余名员工、产品出口到20多个国家和地区的高科技制造企业，宁夏小牛自动化设备有限公司也受到了疫情冲击，公司收入下滑。得益于支持政策拓面扩围，6月份，企业获得了一笔24.5万元的稳岗资金。

“这笔钱正好用于我们新员工的技能培训。”宁夏小牛自动化设备有限公司人力资源部部长靳爱玲说，“虽然不能完全解决困难，但政府的主动帮扶给企业增强了继续发展的信心和决心。”

今年以来，社保助企纾困政策靠前发力，及时调整实施的广度、力度和精度。

——惠及主体不断增多

阶段性缓缴养老、失业、工伤保险费政策实施范围从5个特困行业，5月起扩大至22个困难行业以及疫情严重地区的困难中小微企业、个体工商户，9月起进一步扩大至所有地区的困难中小微企业、个体工商户。7月起，中小微企业的医疗保险费也获准缓缴3个月，规模约1500亿元。

——支持力度持续提高

中小微企业失业保险稳岗返还比例由60%最高提至90%，大型企业由30%提至50%。1至8月份，各地向721.1万户企业发放稳岗返还资金448.4亿元，受益企业数量和返还金额分别是去年全年的1.8倍和1.9倍，全国超半数参保企业受益。

——支持举措升级加码

创新推出一次性留工培训补助政策，实施4个月来发放补助196.8亿元，惠及395.7万户企业；新增一次性扩岗补助，各地已向8.2万户企业发放3.7亿元，鼓励企业招用毕业年度高校毕业生25万人。

值得注意的是，尽管“降缓返补”减少了社会保险费当期收入，但是相关部门明确，政策实施期间不会影响企业参保职工就医报销等社保待遇。

优化办事流程让企业早受益

为加快释放社保助企纾困政策红利，多地优化办事流程、精简证明材料、压缩办理时限，让资金早到位、企业早受益。

“原来担心材料不齐、流程复杂，没想到通过网上申办，一上午就完成了，效率特别高。”银川金逸电影城有限公司负责人白友文说。

今年5月，宁夏回族自治区人社厅、税务局、社保局研发开通了缓缴社保费的网上申办系统，免现场申请、免纸质材料、免人工审批，大幅提高经办效率。

失业保险稳岗返还、一次性留工培训补助和一次性扩岗补助发放方面，人社部门全面推行“免申即享”，变“企业找政策”为“政策、资金、服务找企业”，利用大数据比对锁定符合条件的企业，将资金直接发放至企业账户。

“我们没有申请，政府就发放了6万多元稳岗返还资金，19万多元一次性留工培训补助，既意外又暖心。”吉林延吉市延吉百货大楼股份有限公司人力资源部部长单敏说，疫情导致商场客流量减少，营业额下滑，所获资金将用于稳定近400人的用工队伍。

目前，借助全省一体化信息系统，吉林省实施“免申即享”，资金“一键发放”。

山东省人社厅实行告知承诺制，在企业暂时无法提供相应材料的情况下，以“一纸承诺”取代“一摞材料”，让企业先行享受政策，确保助企纾困政策清单尽快兑现。

安徽省建立近20万户缓缴政策企业“白名单”，将其放入省社保信息系统，由经办人员向企业负责人的手机推送短信，确保应知尽知、应享尽享。

为跟踪政策落实情况，多地政府部门还开展了走访、调研活动，主动对接企业了解需求，及时解决政策实施过程中遇到的新情况、新问题，让政策更好落地见效。

(责编：申佳平、陈键)

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