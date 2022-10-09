我国成功发射先进天基太阳天文台卫星。汪江波摄

人民网北京10月9日电 （记者赵竹青）10月9日7时43分，我国在酒泉卫星发射中心采用长征二号丁型运载火箭，成功将先进天基太阳天文台“夸父一号”发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

记者从中国科学院获悉，先进天基太阳天文台（Advanced Space-based Solar Observatory，简称ASO-S），是由中国太阳物理学家自主提出的综合性太阳探测专用卫星，是中国科学院空间科学先导专项继“悟空”“墨子号”“慧眼”“实践十号”“太极一号”“怀柔一号”之后，研制发射的又一颗空间科学卫星，实现了我国天基太阳探测卫星跨越式突破。

先进天基太阳天文台以“一磁两暴”为科学目标，将利用太阳活动第25周峰年的契机，对太阳上两类最剧烈的爆发现象——太阳耀斑和日冕物质抛射，以及全日面矢量磁场开展同时观测，研究“一磁”即太阳磁场，“两暴”即耀斑和日冕物质抛射的形成、相互作用及彼此关联，为影响人类航天、通讯、导航等高科技活动的空间灾害性天气预报提供支持。

“夸父一号”卫星首席科学家、中科院紫金山天文台研究员甘为群介绍，先进天基太阳天文台搭载了全日面矢量磁像仪、莱曼阿尔法太阳望远镜和太阳硬X射线成像仪三台有效载荷，三台载荷相互配合，将首次在一颗近地卫星平台上实现对太阳磁场、太阳耀斑非热辐射、日冕物质抛射日面形成和近日面传波的同时观测。借助莱曼阿尔法太阳望远镜，将首次在莱曼阿尔法波段实现全日面和近日冕的同时观测。卫星设计寿命4年，运行在约720公里的太阳同步晨昏轨道。

据了解，将先进天基太阳天文台命名为“夸父一号”有两层含义，一方面“夸父”是广为人知的中国神话人物，“夸父逐日”的故事表达了中国古代先民胸怀大志、探索自然、英勇顽强的精神，蕴含了中华民族千百年来试图揭开太阳神秘面纱的不懈求索。另一方面寓意着“夸父一号”将与未来中国太阳探测卫星一道，开启中国综合性太阳观测的新时代。“嫦娥奔月”对仗“夸父逐日”，完美地诠释了中国人热爱自然、探索自然的情怀与浪漫。

中科院国家空间科学中心负责工程大总体和地面支撑系统的研制建设，中科院微小卫星创新研究院、国家天文台、长春光机所和紫金山天文台负责卫星平台及有效载荷研制，科学应用系统由中科院紫金山天文台负责，测控系统由中国西安卫星测控中心负责实施，运载火箭由中国航天科技集团有限公司第八研究院研制生产。此次发射是长征系列运载火箭的第442次飞行。

(责编：赵竹青、高雷)

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