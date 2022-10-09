张佳欣

原标题：中国积极推进甲醇燃料发展

近日，《麻省理工科技评论》刊文称，随着中国政府努力实现雄心勃勃的碳排放目标，即力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，中国已经成为电动汽车领域的全球领先者。但是，电动汽车并非中国正在追求的更环保汽车的唯一选择。

文章提到，9月16日，中国工业和信息化部表示，将“加快推广甲醇汽车”，“探索‘绿色甲醇+甲醇汽车’新模式”。第二天，中国国家能源局局长章建华表示，中国正在“积极探索绿氢、甲醇、氨能等替代化石能源的新方式、新途径”。

麻省理工学院等离子体科学与核聚变中心首席研究工程师莱斯利·布伦伯格表示，甲醇发动机的效率可与柴油发动机相媲美，并且“没有柴油排放的问题”。

文章称，十年来，中国一直在讨论和试点甲醇燃料，以此作为未来将汽车行业转变为污染更少、对化石燃料依赖更少的一种方式。现在，中国政府的一系列举措，以及去年国家起草甲醇汽车标准和支持相关行业的其他努力，再次表明中国正在更加认真地对待替代燃料。在中国汽车制造商寻找下一个改变行业的创新时，甲醇终于引起了公众的关注，就像电动汽车一样，它既可获得商业上的成功，也可提振中国的气候技术雄心。

中国探索甲醇燃料的试验世界领先

文章表示，如今，世界上约60%的甲醇是在中国境内生产和使用的，这方面中国成为全球领先的国家。

中国在2012年开始了一项甲醇汽车试验，鼓励汽车制造商开发在几个城市运行的车型，同时收集未来6年它们对经济和环境影响的数据。结论是，甲醇汽车的能效比汽油汽车高21%，同时二氧化碳排放量减少26%。

在试点阶段之后，中国政府于2019年发布了一项政策，确认支持甲醇燃料，特别是在公共交通、出租车和公务车辆中。

全球甲醇行业协会中国区首席代表赵凯表示，对卡车等长途重型车辆来说，甲醇也是一个有吸引力的选择。今天的电动卡车需要大型电池，这使得它们比传统卡车便宜得多。但由于发动机相似，甲醇卡车的成本可能与传统卡车大致相同。

传统上，甲醇是由煤炭和天然气等化石燃料生产的，但它也可以由农业废弃物等可再生资源制造。美国南加州大学的一个团队甚至设法用从大气中捕获的二氧化碳有效地生产甲醇，这意味着，至少在理论上，甲醇燃料以及由甲醇衍生的其他化学产品能以负碳的方式生产。

甲醇燃料助力中国更早实现碳中和

文章称，正如中国所承诺的那样，为了在2060年达到碳中和，中国不能把所有的鸡蛋放在一个篮子里，比如电动汽车。普及甲醇燃料的使用和甲醇的清洁生产可能使中国更早地达到其目标。

目前，利用二氧化碳生产甲醇的领先公司是来自冰岛的碳循环国际公司（CRI）。中国国内大型汽车制造商吉利自2005年就涉足甲醇汽车领域，今年还推出了几款新车型。吉利在2015年投资了CRI，他们合作在中国建立了世界上最大的二氧化碳制燃料工厂。运行后，它每年可回收钢铁厂排放的16万吨二氧化碳。

清洁生产的潜力是使甲醇成为理想燃料的原因。它不仅是一种更有效的能源使用方式，也是一种从空气中清除现有二氧化碳的方式。

文章表示，除了中国，其他一些国家，如德国和丹麦，也在探索甲醇燃料的潜力。不过，中国至少比其他国家领先一步。

(责编：申佳平、陈键)

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