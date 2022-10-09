都芃

原标题：世界最高海拔特高压交流输变电工程开工

近日，我国西南地区首个特高压交流工程——国家电网有限公司川渝1000千伏特高压交流工程正式开工。工程将新建四川甘孜、天府南、成都东和重庆铜梁4座特高压变电站，变电容量2400万千伏安，新建双回特高压线路658公里，总投资288亿元，计划于2025年夏季高峰前投运。

与目前已建成的同类工程相比，川渝特高压交流工程是世界海拔最高的特高压交流输变电工程，特高压输电线路最高海拔将从现有的2300米跃升至4700米以上；我国1000千伏变电站最高海拔将从1300米跃升至3500米，设备尺寸将增大30%以上。该工程建设同时面临高海拔、重覆冰、高地震烈度三重挑战。为此，国家电网有限公司技术攻关团队相继攻克了高海拔空气间隙、外绝缘、电磁环境和设备研制等关键技术，成功研制出全套高海拔特高压设备及施工专用机具，为在世界上首次完成高海拔、重覆冰状态下的特高压建设奠定技术基础。

该工程所处川西地区自然环境复杂，工程跨越川西无人区、生态敏感区和地质灾害敏感区，对安全生产及绿色环保施工提出更高要求。为保护地区原始自然生态，国家电网有限公司技术团队全面优化沿线电力杆塔设计，针对普通地区和陡峭地区采用不同基础设计施工方案，大幅减少基面土方开挖量。同时，工程通过引入二氧化碳致裂技术、开展环保水保“一地一策”专项设计等措施，优化山区、林区施工技术，大量减少沿线林木砍伐数量。

川渝特高压交流工程是连接四川、重庆电源和负荷中心，构建西南特高压交流骨干网架的起步工程。工程建成后，我国西南电网的主网架电压等级将从500千伏提升至1000千伏，每年将输送清洁电能超350亿度，可有力满足电源多元开发送出需要，有效承接来自西北、西藏等地电能，大幅提升成渝地区双城经济圈的整体电力保障能力。对构建清洁低碳、安全高效的能源体系，保障区域能源安全，具有重要意义。

(责编：申佳平、陈键)

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