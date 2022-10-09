人民网北京10月9日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，截至目前，全国秋粮收获进度已达51.5%，日收获面积3500万亩左右。

分地区看，西南地区收获过七成；西北地区六成半；华北和黄淮海地区过五成；长江中下游及华南地区近五成；东北地区过四成半。

10月7日，在河南省滑县万古镇杜庄村焕永种植农民专业合作社内，机器轰鸣，一派热火朝天的景象。装载机、玉米脱粒机、烘干塔正有条不紊进行作业。

“现在4个玉米烘干塔全负荷运转，一天可以烘干140吨粮食。”合作社理事长杜焕永介绍，秋收秋储关键时间段，机器24个小时为农户提供烘干服务，确保秋粮收获过程不受损失。”

数据显示，目前，当地127.8万亩玉米收获面积已达九成以上，收储工作正在有条不紊地进行中。

“现在正值晾晒关键时期，我们通过各种渠道通知农民注意天气变化，抢抓有利天气，及时对粮食晾晒通风，有条件的可以集中烘干，防止玉米籽粒霉变，确保安全入仓。”滑县农业技术推广中心农技推广研究员魏凤梅说。

放眼全国来看，当前秋粮已收获6.72亿亩，进度同比快3.1个百分点。随着各主产区进入集中收获期，大面积收获已全面展开。农业农村部种植业管理司农情处处长朱娟表示，综合田间调查以及秋粮全生育期的气象条件来看，今年东北、黄淮海、西北主产区秋粮长势普遍较好，玉米、水稻、大豆单产均有不同程度提高，弥补了南方高温干旱造成的产量损失，秋粮有望获得好收成。

(责编：乔业琼、高雷)

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