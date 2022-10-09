人民网北京10月9日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，为更好地发挥计量对商用飞机产业的技术支撑和保障作用，提升国家商用飞机产业核心竞争力，近日，市场监管总局正式批准依托中国商用飞机有限责任公司成立国家商用飞机产业计量测试中心。

9月29日，中国民航局正式向中国商用飞机有限责任公司颁发C919飞机型号合格证。据介绍，国家商用飞机产业计量测试中心在筹建过程中，通过深入开展计量测试技术方法研究和专用测试设备研制，解决了C919大型客机在适航取证过程中的大量计量测试技术难题，加快了C919研制和适航取证的进度。

大型商用飞机产业是现代制造业的“王冠”，是“超百万零部件级”的超大规模集成创新工程，需要对十几个大型系统进行试验验证并实现其相互协调工作，具有极强的产业关联效应和技术外溢效应，能够有效地促进我国经济增长和产业结构升级，是实现我国“创新型国家建设”的标志性产业。

同时，商用飞机的设计、生产、试飞、交付和航线运营等全过程，都需要融入现代先进计量技术和方法。在商用飞机研制过程中，更需要以提升参量的准确性和可靠性为目标，以在线、综合、动态参数校准和测量为手段，实现商用飞机的产品质量、生产效率双提升。

国家商用飞机产业计量测试中心于2017年3月获批筹建。筹建期间，该中心围绕“三全一前”的总体要求，创造性地制作出“测试地图”和“计量地图”，梳理了商用飞机全产业链、全寿命周期、全溯源链1667项计量测试需求。该中心以专用测试技术“自主可控”为目标，开展了专用测试设备研制开发和先进测量技术应用和成果转化，解决了52项“测不了、测不全、测不准”的计量技术难题，共获得国家级科技奖励2项，省部级科技奖励3项。以“国家商用飞机产业计量测试联盟”为载体，搭建了覆盖产业链上、中、下游的“产、学、研、检、用”合作平台。

目前，已为全产业链104家核心企业中86家开展计量测试服务，核心企业服务覆盖率达82.7%，为我国商用飞机产业发展提供了高技术、高质量的产业计量测试服务。

(责编：乔业琼、高雷)

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