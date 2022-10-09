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河南虞城：速生菜敲开致富门

2022年10月09日09:45 | 来源：人民网
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“没想到我这把年纪了，在家门口每天还能挣百八十块钱，日子越来越有盼头！”10月8日，在河南省虞城县利民镇乔庄村速生菜种植基地，71岁老人闫巧云在大棚里边收割着小油菜边乐呵呵地说。

虞城县大力推广“短、平、快”的速生菜种植，走高质化、规模化的产业集聚发展之路，建设了荠菜种植基地、小油菜种植基地、香菜种植基地三大速生菜基地。新兴的速生菜产业让菜农“改变了老法子、装满了菜篮子、鼓起了钱袋子”。

小油菜种植基地。

“乔庄村从18年3月开始建大棚种植速生菜，5月份第一棚见收益。不仅种植户增收，而且留守妇女老人在家门口就能‘就业’挣钱，补贴家用。截止到现在，我们一共建了96个标准化大棚，种植面积达300余亩。”乔庄村包村干部范锐华介绍道。

该县以利民镇为中心，辐射带动周边乡镇42个村1000多户群众发展荠菜种植，全县种植面积已达12万亩，荠菜种植及深加工企业22家，年均总产量稳定在15万吨左右。目前，利民镇成为全国集种植、加工和供应于一体的荠菜生产基地，产品远销江苏、上海、安徽等地的大型食品企业。

“我种植速生菜5年了，在慢慢摸索中总结了经验：现在一年能种8茬，春秋天时候一茬从种子落地到采摘也就20多天。现在旋地、播种、吊喷浇灌都是机械化，省时省力，赶上好行情，一个棚顶种十年地。”46岁种植大户韩爱勤介绍。

乡村振兴靠产业，速生菜产业鼓起了村民的钱袋子。韩爱勤只是该县靠大棚种植速生蔬菜致富增收的一个代表。在虞城，更多的村民已经靠特色种植过上了红红红火火的幸福生活。（王支援 刘春梅）

(责编：曹淼、李源)
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