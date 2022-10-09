原标题：华为云宁波沃土工场这片“云”，浇灌出茂盛的甬城数字之花

一颗种子落入沃土中，会产生什么样的化学反应？华为云宁波沃土工场在宁波的实践告诉我们——3年可以拉动本地GDP15.8亿。

在浙江数字化发展的浪潮中，宁波始终走在前列，宁波高新区坚持改革强动力，为宁波企业数字化转型发展提供强大的科技支撑。那么，我们把目光对准宁波高新区这片高新企业扎堆的数字高地，看看作为宁波高新区搭建的公共技术服务平台——华为云宁波沃土工场为它带来了哪些变化？

华为云施展数字魔法，甬企尝到数字化甜头

3年前，宁波明天医网科技有限公司碰到了一个大难题：随着各大医院对数字医疗影像诊断的需求猛增，公司的数据存储、调阅等业务存在发展挑战。他们面临两个选择:自己买服务器做存储，或者购买云服务。

“自己买服务器成本贵一点，但可以把所有数据都掌握在自己手里，购买云服务，相当于把生命线交给他人，让云服务商来保证我们的数据安全。”宁波明天医网科技有限公司业务总监杨文跃说。经过慎重考虑，他们选择了华为云宁波沃土工场打造的国际一流医疗影像数字化解决方案。

3年下来，杨文跃直呼“公司赚大了！数据安全这一块有保障，我们不需要养几十人的网络安全队伍，数据存储和调阅都很便捷高效，成本也比自建服务器节省三四成。基于华为云高性能、高可靠、高安全的数字化底座，明天医网实现了原始影像、电子胶片、电子报告、远程问诊等医疗技术检查数据的云端存储、备份和调阅，降低耗占比，让医生和患者能够随时随地调阅。”他表示，以前病人去医院拍片子，要经过开单、缴费、登记、拍片、理片、书写报告等一系列手工操作，过程等待的时间非常长，病人要跑多地，费时费力且手工操作容易出错。现在，同样是拍片，医生开单后便可直接完成缴费和预约，拍片完成后影像和报告会直接传送至临床医生处，不需要病人来回跑，检查效率也大大提高。通过华为云宁波沃土工场的助力，明天医网目前已经成长为国家级专精特新“小巨人”企业。

明天医网只是华为云让生活更美好的一个缩影。华为云通过数字化赋能，让普通市民的生活更美好。宁波市民的日常生活，离不开共享电单车，但电单车的无序停放乱象也成为城市“新疾”。宁波小遛共享信息科技有限公司是国内积极配备智能头盔的共享电单车企业，小遛共享重磅推出的AI视觉停车技术，将环境感知与算法技术应用于车辆停放精准度检测，破解了共享电单车乱停乱放、长期占道等问题。华为云为小遛共享提供了云基础设施能力，打造安全、可靠、灵活、高效的应用环境，为小遛共享平台保驾护航。

华为云致力于实现“一切皆上云，一切皆服务”，通过给合作伙伴提供优质的计算、存储、网络、灾备和安全等基础设施服务，企业无需再自建数据中心。只需联接上云，一键就可以享受“基础设施即服务”，让企业可以像用水、电一样便捷、经济、环保地获取数字基础设施能力。

“上云”也让众多甬企尝到了甜头。华为云宁波沃土工场携手浙江灵鹿智能科技有限公司，打造了全国领先的智能家居数字化解决方案。“随着智能家居的日益普及，业务场景越发复杂、生产规模日益扩大，为快速响应产品和客户的需求，我们规划了一整套系统升级、部署方案，华为云的专家团队与我们做了多次深度交流，针对智能家居实际应用场景及平台云原生部署投入技术支撑，促使我们整个系统稳健投入生产，降低项目23%的投入成本。”浙江灵鹿智能科技有限公司总经理曾鹏也对华为云带来的“正能量”赞叹不已。

华为云也致力于让产业更智能。华为云着力打造“技术即服务”，通过AI、数据治理、数字内容、软件开发四大生产线，企业可以轻松获取前沿的技术云服务。在云的数字浪潮上，让企业创新得心应手。以浙江文谷科技有限公司为例，作为宁波本地的软件名企，通过华为云平台优化打包解决方案，库存占用降低12%；同时将责任下放到个人，工人绩效提高20%;数据的完整性提高55%以上，并降低了80%试产磨合期；总体生产效率提升至99%、不良品率降到1%、纸张使用减少了50%......这一组数据，来自于文谷科技和华为云宁波沃土工场一起为客户实现的数字魔法。华为云把与文谷科技打造的联合解决方案辐射全国，仅一年时间，通过华为公司带来的省外订单总额就超过了3000万。

不仅如此，华为还将自身30多年的数字化转型经验及全球伙伴的最佳实践沉淀在云端，实现“经验即服务”，助力企业数字发展行稳致远。在企业出海方面，华为云提供了大量基于云的全球性服务，助力宁波跨境出海企业乘云而上，智能出海，同时完成从制造出海向品牌出海转型升级。以宁波跨境电商龙头企业乐歌人体工学科技股份有限公司为例，华为云提供一站式的电商平台解决方案，有效支撑了乐歌人体工学全网业务，包括电商平台、跨境支付、广告服务、推送服务、国际短信、多店铺管理、店铺大数据分析、私域流量管理等一系列SaaS化服务，解决乐歌人体工学出海难题，让企业无忧出海，实现商业成功。

自2018年，华为云宁波沃土工场通过“政府引导投入、商业化运作、各类创新主体分享收益”的模式，持续助力宁波传统产业转型升级和新兴产业培育发展。同时，华为云联合宁波中科信息技术应用研究院积极开展行业技术沙龙、赋能培训、开发者大赛，为宁波产业集群提质增效。

宁波高新区筑巢引凤，科创策源地拥有强大引擎

华为云宁波沃土工场持续为宁波高新区数字化转型提供赋能支持。宁波高新技术产业开发区管理委员会副主任俞承豪表示，宁波高新区充分发挥科创策源功能定位，全力推进“数字经济一号工程”。通过三方面为企业数字化转型提供支撑：一是搭建产业创新平台。在研发园的基础上，新建成投用了新材料国际创新中心、智慧园、智造港等新的产业平台，集聚了西工大宁波研究院、人工智能产业研究院、华为云宁波沃土工场等公共服务平台，着力打造省级万亩千亿新兴平台和国家工业互联网产业集群。同时，正在建设的人工智能超算中心，将进一步提升数字化服务供给能力。二是招引培育有实力的企业。除了均胜电子、金唐软件、中之杰、爱信诺等本土企业外，新招引了华为、和利时、中软国际等一批软件百强企业。三是专项政策扶持。市区两级均出台有专项政策，不仅给予数字化改革的企业方资金支持，也给予服务方资金支持。同时，正在积极谋划软件产业集聚区，给予集聚区内企业更加精准、更为有力的政策扶持。

另外，宁波市创新创业管理服务中心为提升企业服务，是宁波实施创新驱动转型发展战略，建设创新型城市的重要载体。宁波市创新创业管理服务中心副主任裘名洪表示:“宁波市创新创业管理服务中心搭建了各类高端平台，其中以华为云宁波沃土工场为例，华为开放AI、5G、物联网、大数据、云计算等技术能力，从实现‘产品智能化、生产过程智能化、提升研发能力’三方面助力宁波企业数字化转型。在数字化转型成果上，华为云宁波沃土工场累计为宁波700余家企业进行“两化一提升”的数字化改造，帮助12家宁波优秀企业加入华为云合作伙伴体系，为宁波产业数字化集群打造提供了全链的创新平台。”

未来，华为云宁波沃土工场将结合华为30多年的ICT技术、经验和服务能力，释放更大能量，使能宁波千行百业，服务更多企业数字化转型和智能化升级，助力宁波数字经济高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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