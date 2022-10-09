人民网北京10月9日电 （记者申佳平）2022年国庆节后首轮油价调整或将“搁浅”。记者了解到，10月10日24时的油价调整窗口期汽、柴油价格或不做调整，未调金额将纳入下次调价时累加或冲抵。

据国家发展改革委价格监测中心，综合多家机构分析预测情况，本轮国际原油平均价格和上轮相比略有下降，再考虑汇率变动因素，预计在本轮成品油调价窗口，调价“搁浅”的可能性较大。根据现行石油价格管理办法，此次调价若“搁浅”，未调金额将纳入下次调价时累加或冲抵。

“截至10月8日（本轮油价调整窗口第八个工作日），参考原油品种均价为86.58美元/桶，变化率为-0.12%，对应的国内汽柴油零售价应下调5元/吨。根据我国成品油调价机制，调整幅度不足50元/吨时，当轮油价调整将‘搁浅’。”金联创成品油分析师毕明欣预测，距离调价仅剩2个工作日，且正值周末期间，原油暂无指引，因此本轮零售价大概率兑现本年首次“搁浅”。

国家发展改革委价格监测中心国际价格监测处处长赵公正也表示，近期，主要受欧佩克与非欧佩克产油国决定大幅减产200万桶/日等因素影响，国际市场原油期货价格连续5个交易日上涨。10月7日，纽约WTI、伦敦布伦特原油期货价格分别为每桶92.64美元、97.92美元，与9月30日相比分别上涨13.15美元、9.96美元，涨幅分别为16.54%、11.32%。受此影响，国际原油10日移动平均价格从月初的低点开始回升，和前10日移动平均价格相比，降幅在逐渐收窄。

制图：申佳平、实习生武师宇

(责编：申佳平、吕骞)

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