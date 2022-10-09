人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国家发改委：近日将投放今年第五批中央猪肉储备

2022年10月09日10:55 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月9日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，近期，生猪价格持续高位运行，已处于历史较高水平。为切实做好生猪市场保供稳价工作，近日国家将投放今年第五批中央猪肉储备。

国家发展改革委表示，下一步，将会同有关部门密切关注生猪市场供需和价格形势，继续投放中央猪肉储备，必要时进一步加大投放力度，并指导各地同步投放地方政府猪肉储备。

国家发展改革委同时指出，当前，国内生猪产能总体合理充裕，能繁母猪、新生仔猪、育肥猪存栏量均连续多个月回升，后期生猪价格不具备持续大幅上涨基础。建议养殖场（户）合理安排生产经营决策，把握好出栏节奏、顺势出栏育肥生猪，不盲目压栏惜售，不盲目开展二次育肥，防范市场价格波动风险。

据了解，9月份以来，国家发改委会同有关部门持续投放猪肉储备，目前已投放4批次近7万吨中央猪肉储备。同时，指导各地加大地方猪肉储备投放力度，全力增加市场供应，目前绝大多数省份已经启动猪肉储备投放工作。初步统计，9月份国家和各地合计投放政府猪肉储备20万吨左右，单月投放数量达到历史最高水平，投放价格低于市场价格，有效保障了生猪猪肉市场供应和价格平稳运行。

(责编：申佳平、章斐然)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发改委：近日将投放今年第五批中央猪肉储备
　　人民网北京10月9日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，近期，生猪价格持续高位运行，已处于历史较高水平。为切实做好生猪市场保供稳价工作，近日国家将投放今年第五批中央猪肉储备。…
少年中国问 | “中国天眼”FAST能帮我们找到外星人吗？
　　少年智，则国智；少年强，则国强。为进一步弘扬新时代科学家精神，鼓励青少年崇尚科学、求真创新，人民网特别推出《少年中国问》融媒体栏目，以少年之问，寻智慧之钥，铸家国之器，启未来之门。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部