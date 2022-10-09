人民网北京10月9日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，近期，生猪价格持续高位运行，已处于历史较高水平。为切实做好生猪市场保供稳价工作，近日国家将投放今年第五批中央猪肉储备。

国家发展改革委表示，下一步，将会同有关部门密切关注生猪市场供需和价格形势，继续投放中央猪肉储备，必要时进一步加大投放力度，并指导各地同步投放地方政府猪肉储备。

国家发展改革委同时指出，当前，国内生猪产能总体合理充裕，能繁母猪、新生仔猪、育肥猪存栏量均连续多个月回升，后期生猪价格不具备持续大幅上涨基础。建议养殖场（户）合理安排生产经营决策，把握好出栏节奏、顺势出栏育肥生猪，不盲目压栏惜售，不盲目开展二次育肥，防范市场价格波动风险。

据了解，9月份以来，国家发改委会同有关部门持续投放猪肉储备，目前已投放4批次近7万吨中央猪肉储备。同时，指导各地加大地方猪肉储备投放力度，全力增加市场供应，目前绝大多数省份已经启动猪肉储备投放工作。初步统计，9月份国家和各地合计投放政府猪肉储备20万吨左右，单月投放数量达到历史最高水平，投放价格低于市场价格，有效保障了生猪猪肉市场供应和价格平稳运行。

(责编：申佳平、章斐然)

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