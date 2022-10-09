原标题：从京东养车到汽车超级体验中心，京东汽车剑指何方？

今年十一，沈阳的消费者见证了京东汽车超级体验中心的诞生。

新闻显示，10月1日，沈阳京东MALL正式开业，作为全场景综合类消费商业体，十一假期前三天人气高涨，日均客流量环比十一之前的试营业期间增长超3倍。坐落其中的京东汽车超级体验中心，自开业后迅速吸引了众多消费者前来打卡体验。国庆长假期间，京东汽车超级体验中心人气火爆，前来体验试驾的用户日均超30组，买车、爱车、养车的一站式全新体验带动了广大消费者的热情。

作为综合性新能源汽车超级体验店，京东汽车超级体验中心的开业，标志着京东汽车在线上线下全链路闭环生态上更进一步。

汽车超级体验中心是什么

某种程度上，这次在十一当天正式开业的京东汽车超级体验中心，是京东汽车围绕销售、体验、服务三大维度的模式创新，可以被称作集合买车、爱车、养车全生命周期的一站式多品牌的新销售、新体验和新服务。

所谓新销售，就是京东汽车超级体验中心集合了上汽奥迪、一汽奥迪、特斯拉、天际、岚图、五菱、比亚迪、奇瑞、长城欧拉等十余个主流品牌，形成一站式的看车、选车、购车的线下场景，帮助消费者缩短决策链路；所谓新体验，就是消费者可以在京东汽车超级体验中心试驾不同品牌的新能源汽车，并提供预约上门试驾，更可以在养车专区同步购买来自于京东的品质车品，提升消费者的体验；所谓新服务，京东汽车超级体验中心将为消费者提供来自京东汽车和汽车品牌方的双重服务保障及用户权益，提升消费者的满意度和京东的服务质量。

这种新模式的出现，其实是跟消费者心理需求变化有关。

当前，由于移动互联网服务的普及，现在的消费者对于各种互联网模式耳熟能详。因此，他们习惯了便捷的互联网服务。同时互联网信息一致和共享的特性，让这些消费者也习惯了价格透明化和服务信息容易获取的状态。

这让他们一方面在面临传统售车模式时候感到非常难受，毕竟消费者想要比对各种车型，必须马不停蹄的去很多家品牌的门店试车才能实现；另一方面，他们也对传统的汽车售后服务无法掌握价格和服务信息的方式存在诸多怨言。这并不符合当下消费者希望清清白白消费，以及尽量把控消费过程的初衷。

而这次在十一当天展现在消费者面前的京东汽车超级体验中心，恰恰满足了消费者在新消费需求的升级，核心就是打造汽车线下经营“超级场景”。

在这个场景里，一方面京东汽车与十余个新能源汽车品牌达成合作，为消费者提供试驾服务；另一方面，京东旗下专业的汽车养护连锁品牌——京东养车也已入驻，搭配养车专区的丰富车品，让消费者享受到具有品质保障的养车服务，从而实现了集合买车、爱车、养车一站式的全新消费体验，这恰恰满足了Z世代消费者一直以来对于汽车消费的多元化诉求。

这对京东汽车和行业意味着什么

京东汽车的2022年，可以用一个“变”字形容。先是京东618期间推出系列深度服务，推进线下网络建设；然后京东汽车818期间直接推出“京东养车”品牌，对京东汽车线下线上服务进行集合，形成综合汽车后市场服务能力；时隔1个多月又迅速打造出“京东汽车超级体验中心”。

从发展逻辑来看，京东汽车先是补充不足积累实力，然后是整合资源推出核心产品，到了京东汽车超级体验中心露面的时候，京东汽车已经开始探索线上线下服务和流量融合的模式了。

某种程度上，京东汽车超级体验中心的出现其实完善了京东汽车线上+线下全链路闭环，也完成了京东汽车“全渠道、全链路闭环、全生命周期服务”的模式创新。这个模式现在看来会成功，原因就在于它对于消费者的影响符合双因素激励理论。这种理论有两个因素，一种是保健因素，一种是激励因素。对消费者来说，保健因素意味着京东汽车超级体验中心能满足他对于汽车选择和服务挑选的一体化过程；而所谓多品牌深度对比试驾以及各种全新的消费体验对消费者的消费行为来说就是一种激励因素。

而对于行业来说，这个模式其实也有着影响。“京东汽车超级体验中心的价值在于，以超级场景服务新消费需求，给品牌以商业提升，给用户以全心服务。”京东汽车事业部总经理陈海峰表示。

一直以来，京东汽车都在尝试，利用自身在互联网的经验和供应链管理的优势建立一个在行业内能够实现闭环的全产业链商业模型。而京东汽车超级体验中心的出现，恰恰为线上资源和线下客户以及汽车品牌能力对接，搭建了一个平台。在这个过程中，一方面这种汽车超级体验中心会大量吸引消费者，这样的市场局面，对于参与的行业企业来说就是保健因素，另一方面这些企业参与其中，必然会因模式的变化而产生自身商业模式的变革，这会变成整个行业发展的激励因素。

(责编：曹淼、李源)

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