原标题：中国石化发布快递业包装碳减排潜力报告

近日，据中国石化新闻办消息，中国石化正式对外发布《2021-2030中国快递业绿色包装碳减排潜力研究报告》。《报告》显示，2020年中国快递包装在生产、废弃物处理阶段等全流程的碳排放总量为2395.84万吨二氧化碳当量，若对快递业产生的一次性塑料袋不做任何循环或替代，2021-2030年我国快递业一次性塑料袋累计碳排放量将达到5961万吨。近年来，中国石化一直致力于探索通过推动塑料包装材料循环利用来减少快递业的碳排放。

该《报告》由中国石化化工事业部、中国石化化工销售有限公司、中国石化石油化工科学研究院、同济大学生态文明与循环经济研究所和浙江省长三角循环经济技术研究院共同推出。

《报告》显示，2020年全国快递服务企业业务量达833.6亿件，与2018年相比，增长接近70%。随着快递量的增长，快递包装碳排放问题也日益凸显。2020年中国快递包装碳排放总量为2395.84万吨二氧化碳当量。

《报告》显示，推广应用循环包装塑料不仅能够有效控制塑料废弃物产生，也能减少快递包装材料所导致的碳排放。但是，近年来我国试点推广应用快递循环包装时仍然存在着循环利用无法形成闭环、缺少强制性政策、消费者习惯尚待形成等一些问题。

循环快递包装的推行是一项系统工程，《报告》建议，首先，要形成产业链和生态链，循环快递包装问题应和垃圾分类、减塑限塑政策结合起来整体进行考虑。其次，应该将快递包装废弃物纳入地方垃圾分类和再生资源回收的建设体系中进行治理，由地方政府牵头作为产业链各方的链接“中枢”，立足资源化利用，推动循环快递包装协同和共享机制操作范式的标准化、规范化。再次，建议推行“一次性包装收费政策+循环包装押金制”，解决循环快递包装“难回收”的问题。最后，支持有网点体系的企业成为城市公共环境服务商，比如，快递公司网店、大型石化企业加油站等。

(责编：董童、李源)

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