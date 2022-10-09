原标题：“绿色电脑”开拓全链路“减碳”新路径

为响应“双碳”目标，生态环保、绿色节能等方面的新技术和新应用越来越受到社会关注。在不久前在北京落下帷幕的2022年中国国际服务贸易交易会上，将“可持续节能减排”理念贯穿到产品全生命周期的“绿色电脑”受到了参展企业和观众的广泛关注。

“以往我们使用电子产品，只关注它在使用时的能耗，但今天我们希望，大家能从电子产品的全生命周期去思考低碳这件事。”来自英特尔的技术工程师刘晓峰向记者介绍了"绿色电脑”的设计思路——即设计、材料、生产到用户使用，再到回收处理的各环节，均可实现能源的高效利用，并持续降低能源消耗对环境所造成的危害。

创新“绿色电脑”概念，牵头打造行业新标准

绿色低碳的未来是人类共同的追求，我国也已明确提出“双碳”目标以积极态度应对气候变化。而企业作为践行“双碳”目标的重要责任主体，急需构建一条适应自身发展节奏的减碳路径。以企业的第一生产力工具——商务电脑为例，减能耗并非减效率，因此通过创新技术降低设备使用能耗是关键；此外，设备本身的循环利用也是不可忽视的减碳途径。

据刘晓峰介绍，由英特尔牵头打造的“绿色电脑”行业标准，意味着从选材、生产制造、成品运输、用户使用以及循环再生的产品全生命周期均采取了绿色优化措施。例如，在生产方面，选择可循环材质降低对环境的影响；在制造方面，通过使用高能效平台对生产制造进行优化；在用户使用方面，通过应用智能低碳技术，激发用户的节能意识；而在回收方面，基于提高回收利用率的目的，“绿色电脑”也采用了更易于拆解维修的组装模式。

此外，在绿色电脑为终端用户带来的全新体验方面，刘晓峰也表示，“绿色电脑”可以依托传感器智能识别用户使用状态后进入“低功耗模式”或者“自动休眠模式”，进而可以极大地改善电脑设备处于工作状态和非工作状态下的功耗问题，帮助企业真正实现“减碳不是减生产力”。

依托绿色科技创新，铸就高效低碳未来

“此次我们所提出的‘绿色电脑’标准，关键在于通过大数据计算电脑在其生命周期中每个环节的能耗值，进而通过技术手段合理优化每个阶段的能耗，从而在不妥协计算性能的前提下让能耗达到更低。”据英特尔技术工程师刘晓峰表示，CPU和经过深度低碳优化的主板设计正是“绿色电脑”得以实现全链路减碳的“重要基石”。

据他介绍，基于第12代英特尔酷睿高性能移动版H45处理器的“绿色电脑”，在大幅提升多线程工作性能表现的同时，更利用移动平台先进的节电特性，显著降低了处理器在高负载状态下的能耗和发热量。换言之，“绿色电脑”可以让设备在低功耗的同时不妥协工作效率，进而减少碳排放量。

此外，主板及结构设计均经过英特尔中国技术团队深度低碳优化，如高度集成的电源模块，可以减少主板上所需的独立器件个数，进而可节省相当一部分的物料用量；再如，对主板进行优化设计后节省了PCB板材用量；此外，采用最新的ATX12VO，可满足Energy Star8.0要求，供电效率大幅提升的同时，能效利用率也得以优化。

最后，“绿色电脑”采用7L小机箱结构，与传统PC设备相比较体积缩小过半，且整机机箱内部只有一条 22cm长10pin AWG18规格线缆连接PSU和主板，真正做到设计小巧环保而计算性能依然卓越。此外，整机结构和散热设计经过优化，实现单风扇散热、采用高转换效率小尺寸电源模块等，减少不必要耗材。而这也将带来更少的设备维修更换成本，以及有效减少电子垃圾。

化石能源的大量使用带来了环境污染和能源危机，但科技的快速发展却会为人类描绘出更美好的未来。据刘晓峰介绍，由英特尔牵头的“绿色电脑”产品概念，已经进入部分生产制造合作伙伴的量产型号规划中。未来，在“绿色电脑”赋能下，企业将以更合理的投入完成数字化转型基础建设，并在提高生产效率的同时，将可持续发展贯穿业务始终，实现更多的商业价值和社会价值。（辛文）

(责编：曹淼、李源)

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