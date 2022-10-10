本报记者 汪文正

今年以来，新的组合式税费支持政策、稳经济一揽子政策措施以及接续政策陆续推出，各项利企惠民举措扎实推进。在国家税务总局日前举行的落实退减缓免税费政策新闻发布会上，国家税务总局有关负责人介绍，截至9月20日，全国新增减税降费及退税缓税缓费超3.4万亿元，相关税费支持政策落地生效，为稳住宏观经济大盘提供了有力支撑。

税费支持政策步步加力

国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力介绍，截至9月20日，今年已退到纳税人账户的留抵退税款达22113亿元。分行业看，制造业退税5818亿元，占比26.3%，是受益最明显的行业。分企业规模看，小微企业是受益主体。在已获得退税的纳税人中，小微企业户数占比92%，共计退税8902亿元，金额占比40.2%。

在减税降费方面，1—8月全国新增减税降费5916亿元。其中，新增减税4605亿元，新增降费1311亿元。分政策项目看，小规模纳税人“六税两费”减征政策进一步扩展至小型微利企业和个体工商户，新增减税降费1036亿元；生产、生活性服务业增值税加计抵减政策新增减税604亿元；小型微利企业应纳税所得额100万—300万元部分再减半政策，新增减税477亿元；继续实施的阶段性降低工伤、失业保险费率政策，新增降费1076亿元。

在缓税缓费方面，截至9月20日，全国累计办理缓税缓费6326亿元。其中继续实施的制造业中小微企业缓缴税费政策，累计办理缓缴5256亿元；为受疫情影响较大的困难行业和中小微企业办理缓缴社保费1070亿元。

实实在在增强企业获得感

税费支持政策的积极效应正不断显现。税收数据显示，8月份全国企业销售收入同比增长5.2%，较7月份提高2.1个百分点，较二季度提高4.1个百分点，延续了恢复发展态势。

增值税留抵退税持续扩围、延长制造业中小微企业缓缴税费政策期限、实施支持企业创新的阶段性减税政策……今年以来，税费支持政策实实在在增强了企业获得感：

——为工业企业累计新增减税降费及退税缓税缓费1.48万亿元，带动1-8月全国工业企业销售收入和采购设备金额同比分别增长7.7%和8.9%，有力促进工业经济平稳运行。

——为小微企业累计新增减税降费及退税缓税缓费1.35万亿元，为餐饮、零售等困难行业新增减税降费及退税缓税缓费6421亿元，用真金白银帮助市场主体渡过难关。7—8月，全国小微企业、困难服务业企业销售收入同比分别增长2.9%和4.9%，较二季度分别提高3.3个和1.6个百分点。

——支持高技术行业和高新技术企业累计新增减税降费及退税缓税缓费7618亿元，带动1—8月全国高技术产业和高新技术企业销售收入同比增长5.7%，比全部企业高2.1个百分点。数字经济核心产业销售收入同比增长8.7%，国家重点培育的“专精特新”小巨人企业销售收入同比增长10.2%。

继续支持市场主体纾困发展

税费支持政策还将继续助推各类市场主体纾困发展。

在支持制造业中小微企业纾困发展方面，制造业中小微企业缓缴税费政策出台后，国务院常务会议于9月份决定进一步加大纾困政策力度，对制造业中小微企业、个体工商户前期缓缴的税费，9月1日起期限届满后再延长4个月。

缓缴税费政策实施以来，全国已累计为305万户制造业中小微企业办理缓缴税费5256亿元，相当于给企业带来一笔“无息贷款”。国家税务总局征管和科技发展司副司长付扬帆介绍：“再次延续实施缓缴税费政策后，‘无息贷款’期限再次延长，累计缓缴时间最长可达13个月。据估算，缓缴税费政策总体上预计可为制造业中小微企业节省融资成本超过200亿元。”

在支持外贸企业发展方面，4月，国家税务总局等10部门推出15项服务出口退税新举措；6月，推出阶段性加快出口退税进度举措。相关举措精简了7类出口退税事项的11种申报资料，将出口退税提醒服务内容由6项增加至11项，所有出口企业办理正常出口退税的平均时间已压缩至6个工作日内。截至9月20日，31万户有出口退税申报企业的所有出口退税事项已实现全程网上办。

“前8个月，全国累计办理出口退（免）税1.35万亿元，为我国外贸出口稳定增长发挥了积极作用。”国家税务总局货物和劳务税司司长谢文表示，税务部门将与相关部门进一步通力协作，确保出口退税支持举措落地见效，促进外贸持续稳定健康发展。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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