人民网记者 栗翘楚

9月29日，5700辆出口汽车搭载“礼诺猎手”号滚装船，从宁波舟山港梅西滚装码头出发前往比利时泽布吕赫港。这是浙江口岸首票定班航线出口汽车业务，多家自主品牌将搭乘货轮“扬帆出海”。

近10年来，我国汽车年出口量一直在100万辆左右徘徊，2021年则首次突破200万辆，实现了历史性跨越。今年前8个月，我国汽车累计出口181.7万辆，同比增长52.8%，其中，新能源汽车出口34万辆，同比增长97.4%。可以说，融合了智能网联技术的新能源汽车正成为拓展海外市场的“加速器”，助力我国稳步向汽车强国迈进。

从业务全球化到品牌全球化

东风岚图FREE登陆北欧；比亚迪进入日本乘用车市场；蔚来在德国、荷兰、丹麦、瑞典四国市场提供全体系服务……近年来，新能源汽车自主品牌加速“出海”的信号频频传出。

近年来，一大批中国品牌已在世界舞台崭露头角，中国正在由制造大国向品牌大国迈进。业内人士表示，随着本地化、全球化生产能力增强，中国品牌差异化正逐渐取代规模化，正在从性价比到中高端品牌转变，融入了更多文化元素，形成全球流行风尚。

纵观我国汽车工业的发展，经历了用市场换技术到以合资求发展的历程，中国汽车在不断学习与创新中，逐渐走向世界，这一点在新能源汽车上体现得更加明显。

值得注意的是，与传统燃油车出海路径不同，中国新能源汽车出口的目标市场主要为发达国家。近年来，欧洲多个国家和地区大力推广新能源汽车，加大补贴力度、降低进口关税等优惠政策为中国新能源汽车出口提供了新空间。

2021年6月11日，蔚来智能电动旗舰SUV全新ES8获得欧盟整车型式认证（EWVTA），这标志着出口欧洲的ES8可以量产并在欧盟境内所有国家正式上牌注册。同年9月30日，蔚来ES8在挪威上市并开启用户交付。

蔚来欧洲CEO Alexander Schwarz表示：“挪威是我们在欧洲的起点。我们的目标很明确：提供愉悦的用户体验和无忧的服务。蔚来希望能成为他们迈向更美好、更可持续未来的伙伴。从我们的第一座NIO House，到换电站、BaaS电池租用服务和便捷的线上服务，加入蔚来用户社区将为你带来快乐、友谊和有温度的体验。”

2022年10月8日，蔚来在欧洲发布会上宣布，将在德国、荷兰、丹麦、瑞典四国市场推出ET7等三款新车，均基于NT2平台打造。

与挪威市场一样，蔚来将继续在这四个国家市场自建由车、服务、数字化和生活方式构成的完整运营体系，打造以车为起点的用户生活方式社区。

全产业链创新助力中国品牌“走出去”

进军海外市场、参与全球竞争是检验一个汽车品牌是否国际化的重要标准。随着全球汽车产业加快向“电动化、网联化、智能化、共享化”转型，我国在新能源汽车领域具备的优势也为中国汽车品牌出口打开了“第二增长曲线”。

从产销规模看，新能源汽车累计销量从2012年底的2万辆，大幅攀升到今年5月底的1108万辆，产销量连续7年位居世界第一；从技术水平角度看，国内行业企业掌握了基于正向开发的底层控制技术，动力电池单体能量密度相比2012年提高了1.3倍，价格下降了80%；从企业品牌情况看，2021年全球十大新能源汽车畅销车型中，中国品牌占据六款。动力电池出货量前十的企业当中，我国企业占有六席。

在全球汽车产业面临缺“芯”少“电”困扰的当下，中国新能源汽车产业链的优势逐渐显现。成熟的工业制造能力，低成本、高效率的生产体系，保证了国内新能源汽车的高效生产，并在全球市场上具备了成本优势。

“公司在创始阶段，便明确了全球化企业的目标。”蔚来负责人表示，公司先后在上海、合肥、北京、南京、圣何塞、慕尼黑、牛津、布达佩斯等地设立了研发与生产机构。此外，蔚来坚持全栈自研，对底层技术、长期技术加大投入，在三元铁锂电池、碳化硅电机、底盘悬架控制系统（搭载ICC）、超算平台、激光雷达、自动驾驶、数字体验（数字座舱、NOMI、FOTA、Banyan·榕）等重要关键环节不断取得突破。

商业模式引领服务方式创新

从过往经验来看，汽车“出海”并不容易，特别是到欧美发达国家。与一般商品不同，汽车产品价值高，使用场景复杂，生命周期长，在强调性能、价格、质量的同时，还必须有完善的销售渠道和售后服务体系保障。特别是新能源汽车，补能体系的建设与完善尤为重要。

依托国内高端市场的亮眼表现，蔚来依靠其产业链优势，布局全球市场。通过全体系服务落地，蔚来长远服务全球化市场。

在欧洲市场，蔚来十分重视加电服务体系的建设。为了有效推进欧洲加电服务体系本地化生产，今年9月16日，蔚来在匈牙利投资建设的蔚来能源欧洲工厂举行了首座换电站下线仪式。蔚来负责人介绍：“这是蔚来在海外建设的第一座工厂，占地约10000平方米，也是蔚来加电产品的欧洲制造中心、服务中心和研发中心。该工厂的运营，将持续提升蔚来欧洲市场能源布局与服务的效率，为欧洲用户带来更好的用车体验。”

作为蔚来步入欧洲市场的起点，2021年10月1日，坐落于挪威奥斯陆的蔚来中心开业；2022年9月15日，位于挪威第二大城市卑尔根的蔚来空间开业。此外，位于德国法兰克福、荷兰鹿特丹、丹麦哥本哈根、瑞典哥德堡的蔚来中心也将于明年陆续开业。

除售后服务外，蔚来还在全球建设补能体系，截至10月7日，蔚来在全球布局换电站1158座，超10000根充电桩，接入第三方充电桩近1000000根。

“目前，蔚来在欧洲的充电地图已经接入超38万根的充电桩，99%适配蔚来NFC卡。”蔚来负责人表示，2025年，公司将在全球范围内累计建成4000座换电站，其中中国以外市场的换电站约1000座；168条Power Up Plan目的地加电路线。

业内分析认为，近年来，国内对新能源汽车产业的支持政策不断加码，新能源汽车产业整体实力不断提升，无论是产品外观、质量还是研发、生产能力，都能满足全球多样化市场需求。中国新能源汽车出口高增长是产业多年积累的必然结果。

(责编：王连香、高雷)

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